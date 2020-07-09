https://ria.ru/20200709/1574094203.html
Путин поздравил коллектив Музея истории Сочи с юбилеем
Президент России Владимир Путин поздравил коллектив Музея истории города-курорта Сочи со 100-летним юбилеем музея и отметил, что музей в условиях эпидемии... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T09:48
2020-07-09T09:48
владимир путин
сочи
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/0a/1569855461_0:164:2985:1843_1400x0_80_0_0_785d173d9f68a261295fc9fc9a3f3b88.jpg
https://ria.ru/20200708/1574040387.html
1
сочи
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/0a/1569855461_0:164:2985:1843_1400x0_80_0_0_785d173d9f68a261295fc9fc9a3f3b88.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/0a/1569855461_128:0:2859:2048_1400x0_80_0_0_97c63cae203d569df159adc38f1605af.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/0a/1569855461_469:0:2517:2048_1400x0_80_0_0_a596dcf50d114d157b380b9b7c77d6d9.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, сочи, политика
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин
поздравил коллектив Музея истории города-курорта Сочи
со 100-летним юбилеем музея и отметил, что музей в условиях эпидемии коронавируса сумел найти новые формы работы, а также продолжил реализацию разнообразных и интересных проектов, соответствующая телеграмма опубликована на сайте
Кремля.
"Поздравляю вас со 100-летием Музея истории города-курорта Сочи... Сегодня музей по праву считается одним из крупнейших культурных, просветительских центров Краснодарского края... И, конечно, особо отмечу, что даже в условиях эпидемии коронавируса вы сумели найти новые, в том числе дистанционные, формы работы, продолжаете реализацию разнообразных и неизменно интересных проектов", - говорится в телеграмме.
Президент также подчеркнул, что музей славится обширной экспозицией, рассказывающей об истории Сочи, его олимпийском наследии и развитии курортного дела, а также знаменитых уроженцах и удивительной по красоте природе Причерноморья.
"Отрадно, что вы не останавливаетесь на достигнутом, ставите перед собой большие, амбициозные цели, вносите значимый вклад в популяризацию нашего богатого исторического, художественного, духовного достояния", - добавляется в телеграмме.