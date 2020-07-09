Путин поздравил коллектив Музея истории Сочи с юбилеем

"Поздравляю вас со 100-летием Музея истории города-курорта Сочи... Сегодня музей по праву считается одним из крупнейших культурных, просветительских центров Краснодарского края... И, конечно, особо отмечу, что даже в условиях эпидемии коронавируса вы сумели найти новые, в том числе дистанционные, формы работы, продолжаете реализацию разнообразных и неизменно интересных проектов", - говорится в телеграмме.