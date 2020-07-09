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Путин поздравил коллектив Музея истории Сочи с юбилеем
Президент России Владимир Путин поздравил коллектив Музея истории города-курорта Сочи со 100-летним юбилеем музея и отметил, что музей в условиях эпидемии... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T09:48
владимир путин
сочи
политика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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владимир путин, сочи, политика

Путин поздравил коллектив Музея истории Сочи с юбилеем

09:48 09.07.2020
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил коллектив Музея истории города-курорта Сочи со 100-летним юбилеем музея и отметил, что музей в условиях эпидемии коронавируса сумел найти новые формы работы, а также продолжил реализацию разнообразных и интересных проектов, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Поздравляю вас со 100-летием Музея истории города-курорта Сочи... Сегодня музей по праву считается одним из крупнейших культурных, просветительских центров Краснодарского края... И, конечно, особо отмечу, что даже в условиях эпидемии коронавируса вы сумели найти новые, в том числе дистанционные, формы работы, продолжаете реализацию разнообразных и неизменно интересных проектов", - говорится в телеграмме.
Президент также подчеркнул, что музей славится обширной экспозицией, рассказывающей об истории Сочи, его олимпийском наследии и развитии курортного дела, а также знаменитых уроженцах и удивительной по красоте природе Причерноморья.
"Отрадно, что вы не останавливаетесь на достигнутом, ставите перед собой большие, амбициозные цели, вносите значимый вклад в популяризацию нашего богатого исторического, художественного, духовного достояния", - добавляется в телеграмме.
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