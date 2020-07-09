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В Филатовской больнице лечатся более 370 пациентов с COVID-19
Почти тысяча пациентов, в том числе 371 - с подтверждённым коронавирусом, проходят лечение в Филатовской больнице в Москве, сообщил главврач учреждения Валерий... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T09:43
распространение нового коронавируса
валерий вечорко
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РИА Новости
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60
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валерий вечорко, коронавирус в россии, москва

В Филатовской больнице лечатся более 370 пациентов с COVID-19

09:43 09.07.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрачи скорой помощи везут пациента в приемное отделение городской клинической больницы No 15 имени О. М. Филатова в Москве
Врачи скорой помощи везут пациента в приемное отделение городской клинической больницы No 15 имени О. М. Филатова в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Врачи скорой помощи везут пациента в приемное отделение городской клинической больницы No 15 имени О. М. Филатова в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Почти тысяча пациентов, в том числе 371 - с подтверждённым коронавирусом, проходят лечение в Филатовской больнице в Москве, сообщил главврач учреждения Валерий Вечорко.

"Сводка на утро 09.07.20. Всего на лечении: 994. Из них с диагнозами: внебольничная пневмония предположительно вирусной этиологии: 957. В том числе пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID+: 371. В том числе с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID+ у беременных и родильниц: 9. В ОРИТ: 150. На ИВЛ: 54", - написал он в Facebook.

Вечорко также сообщил, что за сутки выписаны 111 человек, поступило 114.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаВалерий ВечоркоКоронавирус в РоссииМосква
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