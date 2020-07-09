В Филатовской больнице лечатся более 370 пациентов с COVID-19

"Сводка на утро 09.07.20. Всего на лечении: 994. Из них с диагнозами: внебольничная пневмония предположительно вирусной этиологии: 957. В том числе пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID+: 371. В том числе с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID+ у беременных и родильниц: 9. В ОРИТ: 150. На ИВЛ: 54", - написал он в Facebook.