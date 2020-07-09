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ЯсноПонятно
Подкаст о том, что сегодня волнует жителей большого города. От общих вопросов о карьере, самореализации, отношениях до историй о комиксах, кофе, правильном сне и удаленке.
https://ria.ru/20200709/1574093840.html
От самолета до вилки: кто и почему создает вещи вокруг нас такими
Почему у вилки четыре зубца, розетки квадратные, а кнопки на клавиатуре расположены в qwerty-порядке? Каждый день мы пользуемся предметами быта, но не задумываемся, кто и почему придумал их именно такими. С чего начинается любая разработка промышленного дизайна? Хороший дизайн — обязательно дорогой? И что важнее: красота или функциональность?
2020-07-09T14:47
подкаст
яснопонятно
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От самолета до вилки: кто и почему создает вещи вокруг нас такими
Почему у вилки четыре зубца, розетки квадратные, а кнопки на клавиатуре расположены в qwerty-порядке? Каждый день мы пользуемся предметами быта, но не задумываемся, кто и почему придумал их именно такими. С чего начинается любая разработка промышленного дизайна? Хороший дизайн — обязательно дорогой? И что важнее: красота или функциональность?
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2020
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574093975_0:0:640:360_1400x0_80_0_0_c31f3176b4b87c064555dc8280e155dc.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
аудио, подкаст

От самолета до вилки: кто и почему создает вещи вокруг нас такими

12:00 09.07.2020 (обновлено: 14:47 09.07.2020)
221
ЯсноПонятно
От самолета до вилки: кто и почему создает вещи вокруг нас такими
Вчера, 12:00
Почему у вилки четыре зубца, розетки квадратные, а кнопки на клавиатуре расположены в qwerty-порядке? Каждый день мы пользуемся предметами быта, но не задумываемся, кто и почему придумал их именно такими. С чего начинается любая разработка промышленного дизайна? Хороший дизайн — обязательно дорогой? И что важнее: красота или функциональность?
Сколько дизайнеров нужно, чтобы создать вертолет и сколько времени это займет? Дизайн — это всегда вкусовщина, или есть объективные критерии? Нужно ли в этой профессии высшее образование? Креативность можно "натренировать"?
Разбираются Лина, Ваня и Ксюша. Объясняет гость эпизода — шеф-дизайнер Национального центра промышленного дизайна и инноваций 2050.ЛАБ Алексей Шаршаков.
Эпизоды этого подкаста обычно выходят по четвергам.
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Эпизод монтировал Андрей Темнов
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ЯсноПонятноПодкаст
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