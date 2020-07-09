От самолета до вилки: кто и почему создает вещи вокруг нас такими
Почему у вилки четыре зубца, розетки квадратные, а кнопки на клавиатуре расположены в qwerty-порядке? Каждый день мы пользуемся предметами быта, но не задумываемся, кто и почему придумал их именно такими. С чего начинается любая разработка промышленного дизайна? Хороший дизайн — обязательно дорогой? И что важнее: красота или функциональность?
От самолета до вилки: кто и почему создает вещи вокруг нас такими
Почему у вилки четыре зубца, розетки квадратные, а кнопки на клавиатуре расположены в qwerty-порядке? Каждый день мы пользуемся предметами быта, но не задумываемся, кто и почему придумал их именно такими. С чего начинается любая разработка промышленного дизайна? Хороший дизайн — обязательно дорогой? И что важнее: красота или функциональность?
От самолета до вилки: кто и почему создает вещи вокруг нас такими
Вчера, 12:00
Почему у вилки четыре зубца, розетки квадратные, а кнопки на клавиатуре расположены в qwerty-порядке? Каждый день мы пользуемся предметами быта, но не задумываемся, кто и почему придумал их именно такими. С чего начинается любая разработка промышленного дизайна? Хороший дизайн — обязательно дорогой? И что важнее: красота или функциональность?
Сколько дизайнеров нужно, чтобы создать вертолет и сколько времени это займет? Дизайн — это всегда вкусовщина, или есть объективные критерии? Нужно ли в этой профессии высшее образование? Креативность можно "натренировать"?
Разбираются Лина, Ваня и Ксюша. Объясняет гость эпизода — шеф-дизайнер Национального центра промышленного дизайна и инноваций 2050.ЛАБ Алексей Шаршаков.
Эпизоды этого подкаста обычно выходят по четвергам.
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