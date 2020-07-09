https://ria.ru/20200709/1574093818.html
К депутату Галяминой пришли с обыском
Обыск проходит у столичного муниципального депутата Юлии Галяминой, сообщил РИА Новости ее адвокат Михаил Бирюков. РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T09:40
2020-07-09T15:01
открытая россия
происшествия
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https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574102942_0:194:2955:1856_1400x0_80_0_0_2554a54353a73deaaf4620f56f54d348.jpg
bizon972
Чистить нужно ряды депутатов-а то все начали учить людей на прожиточный минимум,а сами не могут на территории своих особняков разместить свой автопарк автомобилей далеко не среднего класса
154
chugunova1996
ни у тех исшут
154
25
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574102942_0:194:2955:1856_1400x0_80_0_0_2554a54353a73deaaf4620f56f54d348.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
открытая россия, происшествия