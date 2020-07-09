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К депутату Галяминой пришли с обыском
Обыск проходит у столичного муниципального депутата Юлии Галяминой, сообщил РИА Новости ее адвокат Михаил Бирюков. РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T15:01
открытая россия
происшествия
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Чистить нужно ряды депутатов-а то все начали учить людей на прожиточный минимум,а сами не могут на территории своих особняков разместить свой автопарк автомобилей далеко не среднего класса
154
ни у тех исшут
154
25
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574102942_0:194:2955:1856_1400x0_80_0_0_2554a54353a73deaaf4620f56f54d348.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
открытая россия, происшествия

К депутату Галяминой пришли с обыском

09:40 09.07.2020 (обновлено: 15:01 09.07.2020)
35821
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкМосковский муниципальный депутат Юлия Галямина, в квартире которой проходит обыск. 9 июля 2020
Московский муниципальный депутат Юлия Галямина, в квартире которой проходит обыск. 9 июля 2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Московский муниципальный депутат Юлия Галямина, в квартире которой проходит обыск. 9 июля 2020
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Обыск проходит у столичного муниципального депутата Юлии Галяминой, сообщил РИА Новости ее адвокат Михаил Бирюков.

"По какому делу проходит обыск, неизвестно. Меня не пускают в квартиру, и я еще не видел ни постановления об обыске, ни удостоверения следователей", — сказал адвокат.

По его словам, обыски проходят также у членов "Открытой России".
383122618100351
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Открытая РоссияПроисшествия
Популярные комментарии
Чистить нужно ряды депутатов-а то все начали учить людей на прожиточный минимум,а сами не могут на территории своих особняков разместить свой автопарк автомобилей далеко не среднего класса
9 июля, 10:29
bbizon972
133601014
ни у тех исшут
9 июля, 11:03
cchugunova1996
108202141
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