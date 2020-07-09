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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200709/1574093674.html
В Тамбовской области число случаев COVID-19 превысило 5,1 тысячи
Более 40 новых случаев COVID-19 за сутки зарегистрировано в Тамбовской области, общее число заболевших превысило 5,1 тысячи, за все время эпидемии умерли 26... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T09:37
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
тамбовская область
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/09/1572668140_0:203:3280:2048_1400x0_80_0_0_b0493667d29b65afb981e8f12d4d8c33.jpg
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коронавирус в россии, тамбовская область

В Тамбовской области число случаев COVID-19 превысило 5,1 тысячи

09:37 09.07.2020
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкВрачи городской клинической больницы
Врачи городской клинической больницы
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Врачи городской клинической больницы . Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 9 июл - РИА Новости. Более 40 новых случаев COVID-19 за сутки зарегистрировано в Тамбовской области, общее число заболевших превысило 5,1 тысячи, за все время эпидемии умерли 26 человек, сообщила администрация региона.
"Количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусом – 5114, из них 1798 без клинических проявлений. 3727 выздоровели: 1728 выписаны из стационара, 1999 сняты с амбулаторного наблюдения по выздоровлению, умерло 26", - говорится в сообщении.
За сутки в регионе подтвержден 41 случай коронавирусной инфекции.
"Из них: 14 мужчин, 27 женщин. Возраст заболевших - от 19 до 79 лет. Прибывших из других регионов нет, 41 контактный с заболевшими", - сообщает обладминистрация.
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На госпитализации в настоящий момент находятся 394 человека, из них диагноз "пневмония" - у 276 пациентов. На карантине на дому под медицинским наблюдением находятся 2809 человек, из них подтвержденных случаев коронавируса - 967.
Население Тамбовской области, по данным на 2020 год, составляет чуть более 1 миллиона человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииТамбовская область
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