В Тамбовской области число случаев COVID-19 превысило 5,1 тысячи

ВОРОНЕЖ, 9 июл - РИА Новости. Более 40 новых случаев COVID-19 за сутки зарегистрировано в Более 40 новых случаев COVID-19 за сутки зарегистрировано в Тамбовской области , общее число заболевших превысило 5,1 тысячи, за все время эпидемии умерли 26 человек, сообщила администрация региона.

"Количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусом – 5114, из них 1798 без клинических проявлений. 3727 выздоровели: 1728 выписаны из стационара, 1999 сняты с амбулаторного наблюдения по выздоровлению, умерло 26", - говорится в сообщении.

За сутки в регионе подтвержден 41 случай коронавирусной инфекции.

"Из них: 14 мужчин, 27 женщин. Возраст заболевших - от 19 до 79 лет. Прибывших из других регионов нет, 41 контактный с заболевшими", - сообщает обладминистрация.

На госпитализации в настоящий момент находятся 394 человека, из них диагноз "пневмония" - у 276 пациентов. На карантине на дому под медицинским наблюдением находятся 2809 человек, из них подтвержденных случаев коронавируса - 967.

Население Тамбовской области, по данным на 2020 год, составляет чуть более 1 миллиона человек.