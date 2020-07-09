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В Московском зоопарке вылупились птенцы розовых и красных фламинго
Птенцы розовых и красных фламинго вылупились в Московском зоопарке, сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы в четверг. РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T10:53
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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туризм, новости - туризм, московский зоопарк, москва, общество

В Московском зоопарке вылупились птенцы розовых и красных фламинго

09:37 09.07.2020 (обновлено: 10:53 09.07.2020)
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© Московский зоопаркСторп-кадр видео с птенцами фламинго, вылупившимися в Московском зоопарке
Сторп-кадр видео с птенцами фламинго, вылупившимися в Московском зоопарке
© Московский зоопарк
Сторп-кадр видео с птенцами фламинго, вылупившимися в Московском зоопарке
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Птенцы розовых и красных фламинго вылупились в Московском зоопарке, сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы в четверг.
"Этим летом в нашем зоопарке на свет появились пятеро птенцов краснокнижных фламинго - один розовый и четверо красных. Получая регулярное потомство редких пернатых, мы создаем резервную популяцию двух видов в неволе. Когда малыши подрастут, они отправятся в ведущие зарубежные или российские зоосады, чтобы сформировать новые пары с обитающими там фламинго", - рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова, ее слова приводятся в сообщении.
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Отмечается, что для птиц важно было создать особые условия. Ведь фламинго не сразу находят место для гнездования. Им надо искать для этого лучшую точку - самую высокую. Это правило действует и в вольере, и в дикой природе. Свои гнезда пернатые строят из глины и, лишь завершив строительство, приступают к выведению потомства.
"Сейчас птенцы, появившиеся на свет в зоопарке, мало походят на своих родителей. Тела покрыты мягким серым пухом, лапы короткие. Только через два-три месяца малыши начнут покрываться взрослым розовым или красным оперением, полностью серый пух исчезнет лишь к году жизни. Лапы будут расти тоже постепенно. Привычной для этого вида птиц длины они достигнут ближе к двум годам", - сообщается в материале.
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Уточняется, что о маленьких фламинго заботятся оба родителя. И мать, и отец высиживали яйца поочередно, а теперь так же кормят своих малышей. Дважды в день птенцы получают смесь из атлантической сельди, рачков и комбикорма, обогащенную каротином. Это вещество отвечает за интенсивность окраски.
"Маленькие фламинго уже начали выходить из гнезда и исследовать окружающий мир. Под неустанным контролем родителей они гуляют и пробуют окунаться в воду. Посетители могут понаблюдать за ними. Малыши живут вместе со всеми остальными фламинго у Большого пруда Московского зоопарка. Смотреть на фламинго лучше всего во время кормлений утром и днем. Взрослые птицы с аппетитом съедают лакомство, опуская свой роскошный клюв в воду, а после приема пищи чистят перышки. Птенцы при этом старательно повторяют движения взрослых", - говорится в сообщении.
Отмечается, что с прошлого года столичный зоосад стал рекордсменом по количеству проживающих в нем фламинго. Такой многочисленной популяции этих птиц нет ни в одном другом зоопарке России. Всего здесь теперь насчитывается около 50 экзотичных пернатых. -0-
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