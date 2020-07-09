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В Башкирии убившая ребенка мать получила 15 лет лишения свободы
Верховный суд Башкирии приговорил к 15 годам лишения свободы местную жительницу, которая убила годовалого ребенка за громкий плач и закопала его тело во дворе... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T09:31
республика башкортостан
происшествия
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республика башкортостан
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2020
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60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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республика башкортостан, происшествия

В Башкирии убившая ребенка мать получила 15 лет лишения свободы

09:31 09.07.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Статуя Фемиды в суде. Архивное фото
УФА, 9 июл - РИА Новости. Верховный суд Башкирии приговорил к 15 годам лишения свободы местную жительницу, которая убила годовалого ребенка за громкий плач и закопала его тело во дворе своего дома, сообщает прокуратура региона.
"Верховный суд республики признал виновной 29-летнюю жительницу Дюртюлинского района в убийстве ребенка. В суде установлено, что ночью в августе прошлого года она из-за непрерывного плача своего ребенка задушила его. Закопав труп у себя во дворе, она обратилась в полицию и сообщила, что ее сын пропал. Женщина выдвигала версии, что ребенок сам ушел из дома, а также что его мог похитить отец", - сообщили в прокуратуре Башкирии.
Полицейский автомобиль
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Ранее правоохранители сообщали, что через несколько дней поисков женщина призналась в совершении преступления и показала место захоронения.
"В суде обвиняемая не смогла объяснить мотивов преступления и пояснила, что не помнит всех обстоятельств. Женщина признала вину в совершении преступления. Суд назначил ей наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима и последующим ограничением свободы на один год и взыскал компенсацию морального вреда в размере 1 миллион рублей", - говорится в сообщении прокуратуры.
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Республика БашкортостанПроисшествия
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