В Башкирии убившая ребенка мать получила 15 лет лишения свободы

"Верховный суд республики признал виновной 29-летнюю жительницу Дюртюлинского района в убийстве ребенка. В суде установлено, что ночью в августе прошлого года она из-за непрерывного плача своего ребенка задушила его. Закопав труп у себя во дворе, она обратилась в полицию и сообщила, что ее сын пропал. Женщина выдвигала версии, что ребенок сам ушел из дома, а также что его мог похитить отец", - сообщили в прокуратуре Башкирии.