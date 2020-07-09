Сроки сдачи лайнера "Мустай Карим" сдвинули из-за эпидобстановки

"... Сроки передачи пассажирского теплохода проекта PV300 "Мустай Карим" сдвинуты в связи с введением режима повышенной готовности в регионе и возникшей эпидемиологической обстановкой в стране и в мире в 2020 году. На текущий момент устраняются замечания заказчика. Совместно с ООО "Водоходъ" обсуждаются новые условия сдачи судна. Предварительные сроки передачи проекта – август 2020 года", - сообщили в пресс-службе.

"Мустай Карим" стал вторым круизным лайнером, заложенным в России за последние 60 лет. Первый за постсоветское время лайнер "Петр Великий" для круизов по Каспийскому и Черному морям по заказу Московского речного пароходства был заложен на судозаводе "Лотос". Завод-строитель "Мустай Карима" "Красное Сормово" весной сообщал, что обсуждает с "Водоходом" возможность переноса сроков сдачи судна на фоне ситуации с коронавирусом. Ранее озвучивался срок сдачи 10 июля.