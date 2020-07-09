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Сроки сдачи лайнера "Мустай Карим" сдвинули из-за эпидобстановки
Сроки сдачи новейшего российского круизного лайнера "Мустай Карим" сдвинуты из-за эпидимеологической обстановки, предварительно на август, сообщили РИА Новости... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T09:57
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РИА Новости
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353
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абрау-дюрсо, новороссийск, ростов-на-дону, темрюк, красное сормово, экономика

Сроки сдачи лайнера "Мустай Карим" сдвинули из-за эпидобстановки

09:28 09.07.2020 (обновлено: 09:57 09.07.2020)
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© Фото : Инстаграм-аккаунт ПАО "Завод Красное Сормово"Лайнер "Мустай Карим" на заводе "Красное Сормово"
Лайнер Мустай Карим на заводе Красное Сормово
© Фото : Инстаграм-аккаунт ПАО "Завод Красное Сормово"
Лайнер "Мустай Карим" на заводе "Красное Сормово" . Архивное фото
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Сроки сдачи новейшего российского круизного лайнера "Мустай Карим" сдвинуты из-за эпидимеологической обстановки, предварительно на август, сообщили РИА Новости в пресс-службе завода "Красное Сормово".
"... Сроки передачи пассажирского теплохода проекта PV300 "Мустай Карим" сдвинуты в связи с введением режима повышенной готовности в регионе и возникшей эпидемиологической обстановкой в стране и в мире в 2020 году. На текущий момент устраняются замечания заказчика. Совместно с ООО "Водоходъ" обсуждаются новые условия сдачи судна. Предварительные сроки передачи проекта – август 2020 года", - сообщили в пресс-службе.
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"Мустай Карим" стал вторым круизным лайнером, заложенным в России за последние 60 лет. Первый за постсоветское время лайнер "Петр Великий" для круизов по Каспийскому и Черному морям по заказу Московского речного пароходства был заложен на судозаводе "Лотос". Завод-строитель "Мустай Карима" "Красное Сормово" весной сообщал, что обсуждает с "Водоходом" возможность переноса сроков сдачи судна на фоне ситуации с коронавирусом. Ранее озвучивался срок сдачи 10 июля.
Лайнер получил имя "Мустай Карим" в честь знаменитого башкирского поэта. "Водоходъ" планирует осуществлять круизы по маршрутам Москва – Плес, Москва – Санкт-Петербург с переходами по Ладожскому и Онежскому озерам, а также Москва – Ростов-на-Дону с проходом по Волго-Донскому каналу. Кроме того, запланированы круизы по Азовскому морю с заходом в Темрюк, экскурсиями в Новороссийск и Абрау-Дюрсо и вечерними прогулками под Крымским мостом.
Согласно фотографиям дизайн-проектов, на борту лайнера будет лаунж-зона, обзорные салоны, рестораны, бары, спа-салон, тренажерный зал, парикмахерская, а также большая открытая прогулочная зона-солярий на верхней палубе, в каютах – панорамные окна. Цветовая гамма интерьеров – пастельные и натуральные тона.
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