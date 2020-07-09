В Дэйр-эз-Зоре восстановили генератор на электростанции

"Мощность обновленной станции - более 50 мегаватт. Это средний показатель по современным меркам, но нам вполне достаточно. Мегаполисы потребляют десятки тысяч мегаватт, а в провинции Дейр-эз-Зор не так много крупных городов, население невелико", - сказал аль-Йокла.

Восстановить поврежденный во время войны генератор удалось с помощью импортных комплектующих, а также запчастей, взятых от старого оборудования. Главному инженеру электростанции Хамдану аль-Мустату также помогло и техническое образование, полученное в вузе на территории Советского союза.

"Они (боевики) все разрушили. Мы посмотрели и сказали - не будет работать ни разу", - рассказывает он на русском языке, показывая новое оборудование и вспоминая, какой была электростанция после окончания боевых действий.

При этом восстановленный генератор пока не работает - для его запуска нужен газ. "Раньше мы получали газ с другого берега Евфрата, но эти территории сейчас контролируют курды и американцы. Они решили топливо продавать и назначили нам неприемлемую цену. Но мы в любом случае не будем покупать газ. Мы не ведем переговоры с непрошеными гостями на нашей земле - такова позиция нашего правительства", - отметил губернатор провинции Дейр-эз-Зор Абдель Маджид аль-Кавакиби.