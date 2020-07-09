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Война в Сирии
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В Дэйр-эз-Зоре восстановили генератор на электростанции
Восстановление генератора завершилось на электростанции в Дейр-эз-Зоре в Сирии, когда он заработает, потребности города в электроэнергии будут полностью... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T09:22
война в сирии
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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дейр-эз-зор (мухафаза), хомс (город), сирия, в мире

В Дэйр-эз-Зоре восстановили генератор на электростанции

09:22 09.07.2020
239
© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкНа одной из улиц в Дэйр-эз-Зоре
На одной из улиц в Дэйр-эз-Зоре
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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На одной из улиц в Дэйр-эз-Зоре. Архивное фото
ДЕЙР-ЭЗ-ЗОР (Сирия), 9 июл – РИА Новости. Восстановление генератора завершилось на электростанции в Дейр-эз-Зоре в Сирии, когда он заработает, потребности города в электроэнергии будут полностью закрыты, сообщил директор электростанции Тарек аль-Йокла.
"Мощность обновленной станции - более 50 мегаватт. Это средний показатель по современным меркам, но нам вполне достаточно. Мегаполисы потребляют десятки тысяч мегаватт, а в провинции Дейр-эз-Зор не так много крупных городов, население невелико", - сказал аль-Йокла.
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Восстановить поврежденный во время войны генератор удалось с помощью импортных комплектующих, а также запчастей, взятых от старого оборудования. Главному инженеру электростанции Хамдану аль-Мустату также помогло и техническое образование, полученное в вузе на территории Советского союза.
"Они (боевики) все разрушили. Мы посмотрели и сказали - не будет работать ни разу", - рассказывает он на русском языке, показывая новое оборудование и вспоминая, какой была электростанция после окончания боевых действий.
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При этом восстановленный генератор пока не работает - для его запуска нужен газ. "Раньше мы получали газ с другого берега Евфрата, но эти территории сейчас контролируют курды и американцы. Они решили топливо продавать и назначили нам неприемлемую цену. Но мы в любом случае не будем покупать газ. Мы не ведем переговоры с непрошеными гостями на нашей земле - такова позиция нашего правительства", - отметил губернатор провинции Дейр-эз-Зор Абдель Маджид аль-Кавакиби.
Пока Дейр-эз-Зор получает электричество из Хомса, который находится в нескольких сотнях километров от города. Однако, как отмечают сами сотрудники электростанции, сейчас рассматривается возможность перевода генератора на другое топливо, для чего специалисты изучают российский опыт обеспечения электроснабжения.
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Война в СирииДейр-эз-Зор (мухафаза)Хомс (город)СирияВ мире
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