Экс-замглавы минздрава Алтайского края брала взятки мебелью и техникой

"В ходе предварительного следствия бывшая чиновница свою вину признала в полном объеме. Следователем в рамках обеспечения гражданского иска наложен арест на имущество и денежные средства обвиняемой на общую сумму более 8 миллионов рублей. Следствием собраны достаточные доказательства, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором Алтайского края обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - резюмируют в ведомстве.