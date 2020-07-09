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Экс-замглавы минздрава Алтайского края брала взятки мебелью и техникой
Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении бывшей замминистра здравоохранения Алтайского края, которая брала взятки дорогой мебелью и... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T09:18
алтайский край
происшествия
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РИА Новости
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алтайский край, происшествия

Экс-замглавы минздрава Алтайского края брала взятки мебелью и техникой

09:18 09.07.2020
2096
© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : СК РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
БАРНАУЛ, 9 июл - РИА Новости. Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении бывшей замминистра здравоохранения Алтайского края, которая брала взятки дорогой мебелью и техникой, дело направлено в суд, сообщает СУСК РФ по региону.
"Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя министра здравоохранения Алтайского края. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом лично взятки в виде иного имущества в особо крупном размере за незаконные действий в пользу представляемого взяткодателем лица)", - говорится в сообщении.
Александр Алексеенко
Вчера, 08:30
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По данным следствия, бывшая чиновница, обладая полномочиями в сфере госзакупок и действуя в интересах фирмы, определяла ее в качестве единственного поставщика дорогих лекарств для нужд минздрава без проведения необходимых законных процедур.
С 2018 по 2019 год замминистра получала взятки в виде кухни, техники, плитки, сантехники и стройматериалов для ремонта своей квартиры на сумму около 2,3 миллиона рублей, полагает следствие.
"В ходе предварительного следствия бывшая чиновница свою вину признала в полном объеме. Следователем в рамках обеспечения гражданского иска наложен арест на имущество и денежные средства обвиняемой на общую сумму более 8 миллионов рублей. Следствием собраны достаточные доказательства, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором Алтайского края обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - резюмируют в ведомстве.
Вячеслав Югай
8 июля, 16:32
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