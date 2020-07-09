Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200709/1574092765.html
В Подмосковье почти 40 тысяч пациентов вылечили от COVID-19
Почти 40 тысяч пациентов вылечили от COVID-19 в Московской области за время пандемии, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T09:19
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
московская область (подмосковье)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/156245/58/1562455848_299:376:2835:1803_1400x0_80_0_0_a84c0a9627e4eb87fd9e0e4b638ec7a0.jpg
московская область (подмосковье)
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/156245/58/1562455848_299:376:2835:1803_1400x0_80_0_0_a84c0a9627e4eb87fd9e0e4b638ec7a0.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/156245/58/1562455848_286:15:2846:1935_1400x0_80_0_0_2a1c690ebacd447c1c469650e15a28ab.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/156245/58/1562455848_330:357:2020:2047_1400x0_80_0_0_6eb8d03789f7f788d6b57de55699b16f.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, московская область (подмосковье), общество

В Подмосковье почти 40 тысяч пациентов вылечили от COVID-19

09:19 09.07.2020
242
© РИА Новости / Алексей СухоруковМедицинская сестра в больничной палате
Медицинская сестра в больничной палате
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Медицинская сестра в больничной палате. Архивное фото
МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Почти 40 тысяч пациентов вылечили от COVID-19 в Московской области за время пандемии, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом региона.
"Всего в Подмосковье врачи вылечили от коронавируса 39 922 заболевших", - говорится в сообщении.
За сутки в регионе лечение завершили 372 человека, все они выписаны после получения отрицательных результатов исследования на коронавирусную инфекцию.
Как остановить коронавирус
21 марта, 07:57Распространение нового коронавируса
Так победим: как остановить коронавирус
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
500001
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Московская область (Подмосковье)Общество
Рекомендуем
Больница
В Москве еще 1173 пациента вылечились от COVID-19
Медики везут на носилках пациента в карантинный центр в Коммунарке
В больнице в Коммунарке лечатся более 270 пациентов с COVID-19
На одной из улиц в Дэйр-эз-Зоре
В Дэйр-эз-Зоре восстановили генератор на электростанции
Врач скорой помощи
Наименьшие темпы прироста COVID-19 зафиксировали в Москве и Подмосковье
Автомобиль Следственного комитета РФ
Экс-замглавы минздрава Алтайского края брала взятки мебелью и техникой
Автомобиль скорой помощи на Украине
На Украине число случаев COVID-19 достигло 51 224
Производство препарата для лечения COVID-19 Фавипиравир
Уральские ученые определили эффективные препараты от коронавируса
Сторп-кадр видео с птенцами фламинго, вылупившимися в Московском зоопарке
В Московском зоопарке вылупились птенцы розовых и красных фламинго
Медицинский работник в городской клинической инфекционной больнице имени И. С. Жекеновой в Алма-Ате
В Казахстане не хватает 1,4 тысячи врачей для борьбы с коронавирусом
Врачи городской клинической больницы
В Тамбовской области число случаев COVID-19 превысило 5,1 тысячи
Машина скорой помощи
В России за сутки умерли 176 пациентов с коронавирусом
Президент Перу Мартин Вискарра
Президент Перу назвал дату всеобщих выборов
Врачи в госпитале COVID-19
Прокуратура Ульяновска помогла 708 медикам получить выплаты за COVID-19
Москва
В Москве отметили снижение новых случаев коронавируса
Медики везут на носилках пациента
В инфекционной больнице №2 в Москве более 130 пациентов лечатся от COVID
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:14СК проведет проверку после взрыва газа в доме в Кировской области
08:12В Новосибирской области выявили 111 новых случаев COVID-19
08:08В Рузе восстановили движение по Волоколамскому шоссе
08:07Первый робот Promobot стал сотрудником пермского МФЦ
07:57Правительство Хабаровского края работает штатно после задержания Фургала
07:55СМИ: в Гонконге закроют школы из-за роста числа случаев COVID-19
07:54В Пензенской области число жертв COVID-19 достигло 60 человек
07:52Синоптики рассказали, какая погода ожидает москвичей в пятницу
07:51В Индии число заболевших COVID-19 приблизилось к 800 тысячам человек
07:49В Хабаровском крае могут вернуть жесткие ограничения по COVID-19
07:48Тюменская область вышла в лидеры по индексу промпроизводства в январе-мае
07:46В Пензенской области продлили ограничения по коронавирусу
07:43В Москве Пушкинский музей открывается для посетителей
07:42В Доминикане число случаев COVID-19 превысило 40 тысяч
07:41В США создали группу по борьбе с кибермошенничеством
07:39В Москве откроется масштабная выставка о Нюрнбергском процессе
07:39В Кировской области один человек погиб при хлопке газа в жилом доме
07:39В Кузбассе число умерших пациентов с COVID-19 выросло до 13
07:36В ЛНР вторые сутки не фиксируют обстрелов со стороны силовиков
07:35В Киргизии выявили 511 новых случаев COVID-19
Лента новостейМолния