https://ria.ru/20200709/1574092765.html
В Подмосковье почти 40 тысяч пациентов вылечили от COVID-19
Почти 40 тысяч пациентов вылечили от COVID-19 в Московской области за время пандемии, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T09:19
2020-07-09T09:19
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
московская область (подмосковье)
общество
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московская область (подмосковье)
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, московская область (подмосковье), общество