Президент Перу назвал дату всеобщих выборов

"Я представляю настоящий верховный декрет, согласно которому всеобщие выборы с целью избрания президента, вице-президентов, членов конгресса и представителей Перу в Андском парламенте назначаются на 11 апреля 2021 года … Завтра (данный декрет – ред.) будет опубликован в официальной газете (правительства – ред.) Перу", - заявил Вискарра в ходе обращения, транслировавшегося в Facebook правительства страны.