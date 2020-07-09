https://ria.ru/20200709/1574092730.html
Президент Перу назвал дату всеобщих выборов
Всеобщие выборы в Перу пройдут 11 апреля 2021 года, сообщил президент страны Мартин Вискарра. РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T09:16
2020-07-09T09:16
мартин вискарра
эквадор
боливия
колумбия
в мире
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мартин вискарра, эквадор, боливия, колумбия, в мире