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Президент Перу назвал дату всеобщих выборов
Всеобщие выборы в Перу пройдут 11 апреля 2021 года, сообщил президент страны Мартин Вискарра. РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T09:16
мартин вискарра
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353
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мартин вискарра, эквадор, боливия, колумбия, в мире

Президент Перу назвал дату всеобщих выборов

09:16 09.07.2020
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© Andres ValleПрезидент Перу Мартин Вискарра
Президент Перу Мартин Вискарра
© Andres Valle
Президент Перу Мартин Вискарра. Архивное фото
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Всеобщие выборы в Перу пройдут 11 апреля 2021 года, сообщил президент страны Мартин Вискарра.
Он подчеркнул, что установленные законом сроки проведения выборов не могут быть изменены ни ввиду политических проблем, ни в связи с пандемией COVID-19.
"Я представляю настоящий верховный декрет, согласно которому всеобщие выборы с целью избрания президента, вице-президентов, членов конгресса и представителей Перу в Андском парламенте назначаются на 11 апреля 2021 года … Завтра (данный декрет – ред.) будет опубликован в официальной газете (правительства – ред.) Перу", - заявил Вискарра в ходе обращения, транслировавшегося в Facebook правительства страны.
Андский парламент – одно из структурных подразделений Андского сообщества, в которое входят Боливия, Колумбия, Эквадор и Перу.
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Мартин ВискарраЭквадорБоливияКолумбияВ мире
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