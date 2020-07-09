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В Москве еще 1173 пациента вылечились от COVID-19
Еще 1173 пациента выздоровели от коронавируса в Москве, всего столичные врачи вылечили более 162 тысяч человек, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T09:18
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
анастасия ракова
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анастасия ракова , москва, общество

В Москве еще 1173 пациента вылечились от COVID-19

09:18 09.07.2020
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© Пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы / Перейти в фотобанкБольница
Больница
© Пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы
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Больница. Архивное фото
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Еще 1173 пациента выздоровели от коронавируса в Москве, всего столичные врачи вылечили более 162 тысяч человек, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 1173 пациента. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 162 086", - сказала вице-мэр.
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