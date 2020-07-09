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Переболевший пневмонией Атамбаев вернулся в СИЗО
Экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев выздоровел от пневмонии и переведен из больницы обратно в СИЗО Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ), сообщили РИА Новости РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T09:12
сооронбай жээнбеков
алмазбек атамбаев
киргизия
в мире
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сооронбай жээнбеков, алмазбек атамбаев, киргизия, в мире

Переболевший пневмонией Атамбаев вернулся в СИЗО

09:11 09.07.2020 (обновлено: 09:12 09.07.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкБывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев
Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев. Архивное фото
БИШКЕК, 9 июл - РИА Новости. Экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев выздоровел от пневмонии и переведен из больницы обратно в СИЗО Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ), сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе ГКНБ.
"Прошел консилиум врачей, по результатам которого принято решение перевести Атамбаева обратно в СИЗО ГКНБ", - заявил представитель пресс-службы.
Алмазбек Атамбаев
23 июня, 14:34
Эксперт прокомментировал приговор экс-президенту Киргизии Атамбаеву
По его словам, состояние бывшего лидера оценивается как удовлетворительное. "Он круглосуточно находится под наблюдением врачей", - добавили в пресс-службе.
Экс-президента 30 июня после онлайн-консилиума врачей перевели из СИЗО ГКНБ в клиническую больницу управделами президента и правительства с двусторонней пневмонией. У Атамбаева подозревали коронавирус, но тест оказался отрицательным.
Атамбаев передал власть своему преемнику и ближайшему соратнику Сооронбаю Жээнбекову в 2017 году по итогам президентских выборов. Вскоре после этого на членов команды экс-президента были возбуждены уголовные дела, Атамбаева обвинили в совершении тяжких и особо тяжких преступлений. Он неоднократно заявлял, что все обвинения в его адрес и адрес его сподвижников носят политический характер.
Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев
23 июня, 13:00Задержание Атамбаева
Защита Атамбаева намерена обжаловать приговор суда
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Сооронбай ЖээнбековАлмазбек АтамбаевКиргизияВ мире
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