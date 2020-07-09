Переболевший пневмонией Атамбаев вернулся в СИЗО

"Прошел консилиум врачей, по результатам которого принято решение перевести Атамбаева обратно в СИЗО ГКНБ", - заявил представитель пресс-службы.

По его словам, состояние бывшего лидера оценивается как удовлетворительное. "Он круглосуточно находится под наблюдением врачей", - добавили в пресс-службе.

Экс-президента 30 июня после онлайн-консилиума врачей перевели из СИЗО ГКНБ в клиническую больницу управделами президента и правительства с двусторонней пневмонией. У Атамбаева подозревали коронавирус, но тест оказался отрицательным.