Переболевший пневмонией Атамбаев вернулся в СИЗО

БИШКЕК, 9 июл - РИА Новости. Экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев выздоровел от пневмонии и переведен из больницы обратно в СИЗО Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ), сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе ГКНБ.
"Прошел консилиум врачей, по результатам которого принято решение перевести Атамбаева обратно в СИЗО ГКНБ", - заявил представитель пресс-службы.
По его словам, состояние бывшего лидера оценивается как удовлетворительное. "Он круглосуточно находится под наблюдением врачей", - добавили в пресс-службе.
Экс-президента 30 июня после онлайн-консилиума врачей перевели из СИЗО ГКНБ в клиническую больницу управделами президента и правительства с двусторонней пневмонией. У Атамбаева подозревали коронавирус, но тест оказался отрицательным.
Атамбаев передал власть своему преемнику и ближайшему соратнику Сооронбаю Жээнбекову в 2017 году по итогам президентских выборов. Вскоре после этого на членов команды экс-президента были возбуждены уголовные дела, Атамбаева обвинили в совершении тяжких и особо тяжких преступлений. Он неоднократно заявлял, что все обвинения в его адрес и адрес его сподвижников носят политический характер.