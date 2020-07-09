https://ria.ru/20200709/1574092435.html
Последствия прорыва дамбы в подмосковной Рузе попали на видео
Телеканал "Звезда" показал последствия прорыва дамбы в подмосковной Рузе. РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T09:08
2020-07-09T15:03
московская область (подмосковье)
руза
происшествия
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4
московская область (подмосковье)
руза
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), руза, происшествия