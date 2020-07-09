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Последствия прорыва дамбы в подмосковной Рузе попали на видео
Телеканал "Звезда" показал последствия прорыва дамбы в подмосковной Рузе. РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T15:03
московская область (подмосковье)
руза
происшествия
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московская область (подмосковье)
руза
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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РИА Новости
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московская область (подмосковье), руза, происшествия

Последствия прорыва дамбы в подмосковной Рузе попали на видео

09:08 09.07.2020 (обновлено: 15:03 09.07.2020)
16918
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Телеканал "Звезда" показал последствия прорыва дамбы в подмосковной Рузе.
На кадрах видно поваленные деревья, разбитый асфальт, потоки воды и обломки зданий.
Ранее сообщалось, что из-за засора трубы под технической насыпью заполнился водой овраг по верхнему течению реки Городнянки. Это случилось во время работ по прокладке обводного канала.
Почти 30 приусадебных участков с частными домами оказались подтоплены, а два ветхих деревянных дома на окраине и сарай смыло потоком. Эвакуированы 52 человека.
Прокуратура Московской области начала проверку. Последствия прорыва дамбы устраняют более 55 специалистов.
Последствия прорыва дамбы в подмосковной Рузе. 9 июля 2020
Вчера, 07:39Новости Подмосковья
В Подмосковье окажут помощь пострадавшим из-за прорыва дамбы в Рузе
4612633321
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Московская область (Подмосковье)РузаПроисшествия
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