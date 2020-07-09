В Алтайском крае выявили более 200 новых случаев COVID-19

"На 9 июля в Алтайском крае зарегистрировано 224 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией… Сегодня губернатор края Виктор Томенко соберёт оперативный штаб, на заседании которого, как ожидается, будут приняты ряд решений", - говорится в сообщении.

Всего в крае 5121 инфицированный, выписаны по выздоровлению - 3567, всего заболевших, которые на сегодняшний день продолжают лечение - 1437 человек.

"За сутки скончалось 4 человека: 1 - от COVID-19, 3 - иные причины смерти. Всего скончалось 117 человек, в том числе 50 случаев от COVID-19, 64 случая – иные причины смерти, 3 случая находятся на экспертизе", - уточняют в оперштабе.