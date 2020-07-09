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В Алтайском крае выявили более 200 новых случаев COVID-19
Более 200 новых случаев коронавируса выявили в Алтайском крае за сутки, это новый антирекорд, губернатор Виктор Томенко собирает сегодня заседание по этому... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T09:06
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
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виктор томенко
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, виктор томенко, алтайский край, общество

В Алтайском крае выявили более 200 новых случаев COVID-19

09:06 09.07.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский работник
Медицинский работник
© РИА Новости / Илья Питалев
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Медицинский работник. Архивное фото
БАРНАУЛ, 9 июл - РИА Новости. Более 200 новых случаев коронавируса выявили в Алтайском крае за сутки, это новый антирекорд, губернатор Виктор Томенко собирает сегодня заседание по этому поводу, сообщают в региональном оперштабе.
"На 9 июля в Алтайском крае зарегистрировано 224 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией… Сегодня губернатор края Виктор Томенко соберёт оперативный штаб, на заседании которого, как ожидается, будут приняты ряд решений", - говорится в сообщении.
Всего в крае 5121 инфицированный, выписаны по выздоровлению - 3567, всего заболевших, которые на сегодняшний день продолжают лечение - 1437 человек.
"За сутки скончалось 4 человека: 1 - от COVID-19, 3 - иные причины смерти. Всего скончалось 117 человек, в том числе 50 случаев от COVID-19, 64 случая – иные причины смерти, 3 случая находятся на экспертизе", - уточняют в оперштабе.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Виктор ТоменкоАлтайский крайОбщество
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