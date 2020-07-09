Уральские ученые определили эффективные препараты от коронавируса

"Мы выделили вещества, которые действуют на SARS-протеазу. Затем c помощью молекулярного докинга определили наиболее перспективные из них, смоделировав комплексное взаимодействие лекарства с протеазой. Докинг демонстрирует статичную ситуацию. Чтобы увидеть взаимодействие в динамике, мы провели молекулярное динамическое исследование. Так удалось рассмотреть изменения за пределами активного участка. Используя мощность суперкомпьютера "Торнадо ЮУрГУ", мы выделили наиболее перспективные соединения", — приводятся в сообщении слова Потемкина.