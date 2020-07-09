Уральские ученые определили эффективные препараты от коронавируса

ЧЕЛЯБИНСК, 9 июл - РИА Новости. Ученые Южно-Уральского госуниверситета (ЮУрГУ) в Челябинске определили эффективные препараты от коронавируса, сообщает вуз.
"Лекарство от коронавируса нового типа ищут ученые ЮУрГУ. Сотрудники Научно-исследовательской лаборатории компьютерного моделирования лекарственных средств выделили вещества, которые активно борются с вирусом и убивают его. Статья, в которой названы наиболее эффективные подавляющие вещества и определено место их воздействия, будет опубликована в журнале "Computer-Aided Molecular Design" (проиндексирован в Scopus)", - говорится в сообщении.
Под руководством начальника лаборатории, кандидата химических наук Владимира Потемкина исследователи, как сообщается, проанализировали известные лекарства, способные бороться с коронавирусом нового типа. Команда решила сделать упор на лекарственные средства, занесенные в базу данных DrugBank. Их больше восьми тысяч, причем каждое широко известно в мире и одобрено, например, Федеральным медико-биологическим агентством России, Роспотребнадзором, Food and Drug Administration (FDA) США.
Идея изучить уже имеющиеся лекарства принадлежит постдоку из Индии Пратику Патхаку — сотруднику Лаборатории компьютерного моделирования лекарственных средств, уточняет вуз.
Отмечается, что исследователи ЮУрГУ за несколько месяцев создали список наиболее перспективных соединений, которые будут воздействовать на протеазу вируса SARS-CoV-2 (коронавирус, приведший к пандемии) и нарушать ее деятельность.
"Мы выделили вещества, которые действуют на SARS-протеазу. Затем c помощью молекулярного докинга определили наиболее перспективные из них, смоделировав комплексное взаимодействие лекарства с протеазой. Докинг демонстрирует статичную ситуацию. Чтобы увидеть взаимодействие в динамике, мы провели молекулярное динамическое исследование. Так удалось рассмотреть изменения за пределами активного участка. Используя мощность суперкомпьютера "Торнадо ЮУрГУ", мы выделили наиболее перспективные соединения", — приводятся в сообщении слова Потемкина.
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