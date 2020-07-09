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Уральские ученые определили эффективные препараты от коронавируса
Ученые Южно-Уральского госуниверситета (ЮУрГУ) в Челябинске определили эффективные препараты от коронавируса, сообщает вуз. РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T09:07
университетская наука
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распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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РИА Новости
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университетская наука, навигатор абитуриента, коронавирус covid-19, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), южно-уральский государственный университет, челябинск, индия, сша

Уральские ученые определили эффективные препараты от коронавируса

09:05 09.07.2020 (обновлено: 09:07 09.07.2020)
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПроизводство препарата для лечения COVID-19 "Фавипиравир"
Производство препарата для лечения COVID-19 Фавипиравир
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Производство препарата для лечения COVID-19 "Фавипиравир" . Архивное фото
ЧЕЛЯБИНСК, 9 июл - РИА Новости. Ученые Южно-Уральского госуниверситета (ЮУрГУ) в Челябинске определили эффективные препараты от коронавируса, сообщает вуз.

"Лекарство от коронавируса нового типа ищут ученые ЮУрГУ. Сотрудники Научно-исследовательской лаборатории компьютерного моделирования лекарственных средств выделили вещества, которые активно борются с вирусом и убивают его. Статья, в которой названы наиболее эффективные подавляющие вещества и определено место их воздействия, будет опубликована в журнале "Computer-Aided Molecular Design" (проиндексирован в Scopus)", - говорится в сообщении.

Под руководством начальника лаборатории, кандидата химических наук Владимира Потемкина исследователи, как сообщается, проанализировали известные лекарства, способные бороться с коронавирусом нового типа. Команда решила сделать упор на лекарственные средства, занесенные в базу данных DrugBank. Их больше восьми тысяч, причем каждое широко известно в мире и одобрено, например, Федеральным медико-биологическим агентством России, Роспотребнадзором, Food and Drug Administration (FDA) США.
Идея изучить уже имеющиеся лекарства принадлежит постдоку из Индии Пратику Патхаку — сотруднику Лаборатории компьютерного моделирования лекарственных средств, уточняет вуз.
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Отмечается, что исследователи ЮУрГУ за несколько месяцев создали список наиболее перспективных соединений, которые будут воздействовать на протеазу вируса SARS-CoV-2 (коронавирус, приведший к пандемии) и нарушать ее деятельность.
"Мы выделили вещества, которые действуют на SARS-протеазу. Затем c помощью молекулярного докинга определили наиболее перспективные из них, смоделировав комплексное взаимодействие лекарства с протеазой. Докинг демонстрирует статичную ситуацию. Чтобы увидеть взаимодействие в динамике, мы провели молекулярное динамическое исследование. Так удалось рассмотреть изменения за пределами активного участка. Используя мощность суперкомпьютера "Торнадо ЮУрГУ", мы выделили наиболее перспективные соединения", — приводятся в сообщении слова Потемкина.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаУниверситетская наукаНавигатор абитуриентаКоронавирус COVID-19Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Южно-Уральский государственный университетЧелябинскИндияСША
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