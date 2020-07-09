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Распространение нового коронавируса
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На Украине число случаев COVID-19 достигло 51 224
Число выявленных случаев коронавируса COVID-19 на Украине за сутки выросло на 810, до 51 224, умер еще 21 человек, заявил в четверг на брифинге министр... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T09:04
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
максим степанов
воз
львовская область
киев
украина
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, максим степанов, воз, львовская область, киев, украина, в мире

На Украине число случаев COVID-19 достигло 51 224

09:04 09.07.2020
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© РИА Новости / СтрингерАвтомобиль скорой помощи на Украине
Автомобиль скорой помощи на Украине
© РИА Новости / Стрингер
Автомобиль скорой помощи на Украине. Архивное фото
КИЕВ, 9 июл – РИА Новости. Число выявленных случаев коронавируса COVID-19 на Украине за сутки выросло на 810, до 51 224, умер еще 21 человек, заявил в четверг на брифинге министр здравоохранения страны Максим Степанов.
"За минувшие сутки заболели 810 человек, из них 48 детей, а также 56 медработников. Зафиксирован 21 летальный случай. Выздоровели 665 человек. Всего за время пандемии заболели 51 224 человека, из них 3682 ребенка и 7148 медработников. Всего выздоровели 24 784 человека, а летальных случаев – 1327", - сказал Степанов.
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По его словам, больше всего случаев заражения COVID-19 за прошедшие сутки зарегистрировали во Львовской области – 119, Киеве – 93, Закарпатской – 89 и Ровенской областях – 76.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 11,6 миллиона случаев заражения, свыше 539 тысяч человек скончались.
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Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Максим СтепановВОЗЛьвовская областьКиевУкраинаВ мире
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