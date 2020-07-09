На Украине число случаев COVID-19 достигло 51 224

"За минувшие сутки заболели 810 человек, из них 48 детей, а также 56 медработников. Зафиксирован 21 летальный случай. Выздоровели 665 человек. Всего за время пандемии заболели 51 224 человека, из них 3682 ребенка и 7148 медработников. Всего выздоровели 24 784 человека, а летальных случаев – 1327", - сказал Степанов.