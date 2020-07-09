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В Узбекистане от COVID-19 впервые скончался иностранец
Еще один пациент с выявленным коронавирусом COVID-19 скончался в Узбекистане, впервые им стал иностранец, гражданин Афганистана, общее число умерших во время... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T09:02
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
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РИА Новости
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353
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коронавирус covid-19, ташкент, узбекистан, бухара, в мире

В Узбекистане от COVID-19 впервые скончался иностранец

09:02 09.07.2020
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© Sputnik / Дильшода РахматоваКонтейнерная зона в Узбекистане
Контейнерная зона в Узбекистане
© Sputnik / Дильшода Рахматова
Контейнерная зона в Узбекистане. Архивное фото
ТАШКЕНТ, 9 июл – РИА Новости. Еще один пациент с выявленным коронавирусом COVID-19 скончался в Узбекистане, впервые им стал иностранец, гражданин Афганистана, общее число умерших во время пандемии в стране составило 47, сообщила в четверг пресс-служба министерства здравоохранения республики.
В Узбекистане 15 марта выявили первый в республике случай COVID-19. К утру четверга число зарегистрированных случаев составило 11 259, скончались 47 пациентов, 7060 выздоровели. Сейчас на лечении находятся 4152 пациента с коронавирусом, в том числе 31 - в тяжелом состоянии, 12 - в крайне тяжелом.
"Скончался еще один пациент с подтвержденным диагнозом COVID - 40-летний мужчина, гражданин Афганистана", - говорится в сообщении в Telegram-канале минздрава. Это первый случай смерти иностранца от коронавируса в Узбекистане.
По данным ведомства, иностранный пациент 21 июня был доставлен в тяжелом состоянии в одну из клиник Бухары с диагнозом "тяжелое течение двусторонней пневмонии, дыхательная недостаточность третьей степени, сердечная недостаточность", у него был обнаружен новый тип коронавируса.
"Несмотря на оказанную медпомощь, пациент скончался от острой сердечной и дыхательной недостаточности", - добавили в пресс-службе.
Медик на входе в красную зону ГБУЗ ДГКБ им. З.А. Башляевой
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В среду республиканская спецкомиссия по борьбе с коронавирусом из-за роста числа инфицированных приняла решение вновь ограничить с 10 июля до 1 августа движение транспорта, ввести режим самоизоляции для лиц старше 65 лет. Также будет приостановлена работа вещевых рынков, крупных торговых магазинов, тренажерных залов, фитнес-клубов и бассейнов, повторно закрываются детсады, объекты общественного питания (кроме служб доставки), санатории, пансионаты, детские лагеря и зоны отдыха.
Власти страны продлили карантин в республике до 1 августа. Все регионы поделены на "зоны" в зависимости от распространения COVID-19 - "красную", самую опасную, "желтую" и "зеленую", свободную от вируса. При этом условия карантина начали смягчать еще в конце апреля: населению разрешили прогулки рядом с домом, проводить свадьбы и другие торжества, ослабили ограничения по использованию личного автотранспорта. В благополучных регионах работают объекты торговли, общепита и культуры. Возобновилось транспортное пассажирское сообщение в городах, а также между Ташкентом и регионами.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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