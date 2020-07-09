На Украине четыре населенных пункта остаются подтопленными

"По состоянию на 7.00 (совпадает с мск) 9 июля на территории западных областей остаются подтопленными четыре (было 349) населенных пункта в Черновицкой области… Разрушены 202,4 километров автодорог и 95 мостов", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в результате непогоды повреждены 549 километров автодорог и 213 мостов. Спасатели за сутки откачали более 2,8 тысячи кубометров воды и доставили для населения 1 тонну питьевой воды. Всего к работам привлечено 259 человек и 96 единиц техники, в том числе два вертолета.