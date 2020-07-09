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На Украине четыре населенных пункта остаются подтопленными
Четыре населенных пункта в Черновицкой области Украины остаются подтопленными после наводнения, которое охватило западные регионы страны, сообщила в четверг... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T08:55
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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60
мид украины, евросоюз, мвд украины, черновицкая область, украина, в мире

На Украине четыре населенных пункта остаются подтопленными

08:55 09.07.2020
208
© REUTERS / StringerЖенщина в пострадавшем от наводнения поселке Ланчин в Ивано-Франковской области
Женщина в пострадавшем от наводнения поселке Ланчин в Ивано-Франковской области
© REUTERS / Stringer
Женщина в пострадавшем от наводнения поселке Ланчин в Ивано-Франковской области
КИЕВ, 9 июл – РИА Новости. Четыре населенных пункта в Черновицкой области Украины остаются подтопленными после наводнения, которое охватило западные регионы страны, сообщила в четверг пресс-служба Госслужбы страны по чрезвычайным ситуациям.
МВД Украины 22 июня ввело чрезвычайные меры безопасности из-за непогоды в Ивано-Франковской и Черновицкой областях страны. Также интенсивные осадки затронули Львовскую, Закарпатскую и Тернопольскую области. В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям заявили, что из-за непогоды погибли три человека, еще один пропал без вести. Министерство иностранных дел Украины попросило страны Евросоюза и НАТО помочь в ликвидации последствий наводнения. Ранее кабинет министров Украины выделил около 28 миллионов долларов на ликвидацию последствий наводнения в западной части страны.
Наводнение в Ивано-Франковской области Украины
8 июля, 09:54
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"По состоянию на 7.00 (совпадает с мск) 9 июля на территории западных областей остаются подтопленными четыре (было 349) населенных пункта в Черновицкой области… Разрушены 202,4 километров автодорог и 95 мостов", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, в результате непогоды повреждены 549 километров автодорог и 213 мостов. Спасатели за сутки откачали более 2,8 тысячи кубометров воды и доставили для населения 1 тонну питьевой воды. Всего к работам привлечено 259 человек и 96 единиц техники, в том числе два вертолета.
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