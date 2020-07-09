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В Красноярском крае продлили режим ограничений
Власти продлили до 9 августа режим ограничений для организаций и предприятий Красноярского края, введенный из-за коронавирусной инфекции, при этом обязательной... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T08:51
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
красноярский край
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
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коронавирус в россии, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), красноярский край, общество

В Красноярском крае продлили режим ограничений

08:51 09.07.2020
69644
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрачи в госпитале COVID-19
Врачи в госпитале COVID-19
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Врачи в госпитале COVID-19. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 9 июл - РИА Новости. Власти продлили до 9 августа режим ограничений для организаций и предприятий Красноярского края, введенный из-за коронавирусной инфекции, при этом обязательной самоизоляции нет, и с пятницы заработают летние кафе, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
"В Красноярском крае режим ограничений в работе предприятий и организаций продлен до 9 августа включительно... В соответствии с поправками с 10 июля разрешается работать летним открытым площадкам (верандам, террасам) при стационарных предприятиях общественного питания – кафе, ресторанах, барах, столовых. Обязательным условием работы является соблюдение ими санитарно-эпидемиологических требований и рекомендаций Роспотребнадзора", - говорится в сообщении.
Решение принято с учетом текущей ситуации с распространением в регионе коронавирусной инфекции, федеральных нормативов и рекомендаций Роспотребнадзора. Соответствующие изменения внесены в указ губернатора Красноярского края о дополнительных мерах, направленных на предупреждение распространения коронавируса.
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"Обязательной самоизоляции в крае нет, но действуют рекомендации гражданам не покидать место проживания без средств защиты. Обязательным осталось соблюдение социальной дистанции не менее полутора метров в общественных местах и использование средств индивидуальной защиты органов дыхания в общественном транспорте (включая такси), на остановочных пунктах, при посещении организаций, деятельность которых не приостановлена в соответствии с федеральными и краевыми правовыми актами", - сообщает пресс-служба.
В структурных подразделениях краевого МФЦ возобновлен прием посетителей с учетом соблюдения мер, определенных Роспотребнадзором.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Красноярский крайОбщество
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