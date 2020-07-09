В Красноярском крае продлили режим ограничений

"Обязательной самоизоляции в крае нет, но действуют рекомендации гражданам не покидать место проживания без средств защиты. Обязательным осталось соблюдение социальной дистанции не менее полутора метров в общественных местах и использование средств индивидуальной защиты органов дыхания в общественном транспорте (включая такси), на остановочных пунктах, при посещении организаций, деятельность которых не приостановлена в соответствии с федеральными и краевыми правовыми актами", - сообщает пресс-служба.