Более 170 пациентов московского центра "Вороновское" лечатся от COVID-19

"В Московском клиническом центре инфекционных болезней "Вороновское" на 9 июля состоит на лечении 173 пациента. Из них: с диагнозом пневмония – 173, подтверждённых с COVID – 173, с кислородной поддержкой – 123, на ИВЛ – пять", - написал он в Facebook.