Россия возобновила поставки груш из Белоруссии

"На основе обращения Минэкономики Республики Беларусь по вопросу введения Россельхознадзором временных ограничений на поставки груш в Россию, департаментом функционирования внутренних рынков был проведен мониторинг выполнения обязательств государствами – членами союза и подготовлено заключение о наличии препятствия, имеющего признаки барьера. В рамках проведенных двусторонних переговоров было принято решение об устранении ограничения при поставке груш из Республики Беларусь в Россию с 10 июня 2020 года", - отмечает ЕЭК.