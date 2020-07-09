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Россия возобновила поставки груш из Белоруссии
Россия возобновила поставки груш из Белоруссии, говорится в сообщении Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T08:58
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
евразийская экономическая комиссия
белоруссия
экономика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), евразийская экономическая комиссия, белоруссия, экономика

Россия возобновила поставки груш из Белоруссии

08:58 09.07.2020
1143
© Fotolia / kinganЯщик с грушами
Ящик с грушами
© Fotolia / kingan
Ящик с грушами. Архивное фото
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Россия возобновила поставки груш из Белоруссии, говорится в сообщении Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).
"На основе обращения Минэкономики Республики Беларусь по вопросу введения Россельхознадзором временных ограничений на поставки груш в Россию, департаментом функционирования внутренних рынков был проведен мониторинг выполнения обязательств государствами – членами союза и подготовлено заключение о наличии препятствия, имеющего признаки барьера. В рамках проведенных двусторонних переговоров было принято решение об устранении ограничения при поставке груш из Республики Беларусь в Россию с 10 июня 2020 года", - отмечает ЕЭК.
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"Мы приветствуем устранение Россией препятствия, имеющего признаки барьера, без принятия соответствующего решения коллегии ЕЭК", - сказал министр по внутренним рынкам, информатизации, информационно-коммуникационным технологиям комиссии Гегам Варданян, чьи слова приводятся в сообщении.
Россельхознадзор с 12 апреля 2019 года запретил ввоз в Россию яблок и груш из Белоруссии. Ведомство объяснило свое решение тем, что из Белоруссии продолжает поступать плодоовощная продукция с неустановленным фитосанитарным статусом и фальсифицированными сертификатами. Ограничения на ввоз белорусских яблок были отменены с 24 июля прошлого года.
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Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)Евразийская экономическая комиссияБелоруссияЭкономика
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