МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Россия возобновила поставки груш из Белоруссии, говорится в сообщении Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).
"На основе обращения Минэкономики Республики Беларусь по вопросу введения Россельхознадзором временных ограничений на поставки груш в Россию, департаментом функционирования внутренних рынков был проведен мониторинг выполнения обязательств государствами – членами союза и подготовлено заключение о наличии препятствия, имеющего признаки барьера. В рамках проведенных двусторонних переговоров было принято решение об устранении ограничения при поставке груш из Республики Беларусь в Россию с 10 июня 2020 года", - отмечает ЕЭК.
"Мы приветствуем устранение Россией препятствия, имеющего признаки барьера, без принятия соответствующего решения коллегии ЕЭК", - сказал министр по внутренним рынкам, информатизации, информационно-коммуникационным технологиям комиссии Гегам Варданян, чьи слова приводятся в сообщении.
Россельхознадзор с 12 апреля 2019 года запретил ввоз в Россию яблок и груш из Белоруссии. Ведомство объяснило свое решение тем, что из Белоруссии продолжает поступать плодоовощная продукция с неустановленным фитосанитарным статусом и фальсифицированными сертификатами. Ограничения на ввоз белорусских яблок были отменены с 24 июля прошлого года.
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