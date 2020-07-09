В Новосибирской области выявили 101 новый случай COVID-19

НОВОСИБИРСК, 9 июл – РИА Новости. Сто один новый случай инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Новосибирской области, выздоровели 170 человек, скончались четверо, сообщает в четверг региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
"По данным оперативного штаба, на утро 9 июля в регионе выявлено 6932 случая инфицирования СOVID-19 (+101 за последние сутки), в том числе 410 детей. 4677 пациентов выписаны с выздоровлением (+170 за сутки)", - говорится в сообщении.
Власти сообщают, что скончались еще четыре пациента: мужчина в возрасте 60 лет и три женщины в возрасте 38 лет, 56 лет и 77 лет. Всего в регионе от коронавируса скончались уже 128 человек.
"В отделениях реанимации находятся 86 человек. На ИВЛ – 23 пациента", - сообщает штаб.
В детскую больницу №3 госпитализированы 48 детей с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом. Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 2256. В больницы районов области госпитализированы 729 пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом.
Всего в Новосибирской области провели 236 798 тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением находятся 984 жителя региона, 27 368 человек сняты с меднаблюдения.
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