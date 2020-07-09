В Новосибирской области выявили 101 новый случай COVID-19

"По данным оперативного штаба, на утро 9 июля в регионе выявлено 6932 случая инфицирования СOVID-19 (+101 за последние сутки), в том числе 410 детей. 4677 пациентов выписаны с выздоровлением (+170 за сутки)", - говорится в сообщении.

Власти сообщают, что скончались еще четыре пациента: мужчина в возрасте 60 лет и три женщины в возрасте 38 лет, 56 лет и 77 лет. Всего в регионе от коронавируса скончались уже 128 человек.