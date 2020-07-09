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Бывший замглавы Барнаула получил пять лет колонии за взятки
Бывший заместитель главы администрации Барнаула Александр Алексеенко приговорен к 5 годам колонии по обвинению в получении взятки на 1,3 миллиона рублей,... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T08:30
2020-07-09T08:30
александр алексеенко
алтайский край
барнаул
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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александр алексеенко, алтайский край, барнаул, происшествия
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости.
Бывший заместитель главы администрации Барнаула Александр Алексеенко
приговорен к 5 годам колонии по обвинению в получении взятки на 1,3 миллиона рублей, сообщается на сайте СУСК по Алтайскому краю
.
По данным следствия, с января 2018 по июнь 2019 года замглавы Барнаула получил от учредителей организации, которая занималась транспортировкой сточных вод, в качестве взятки 1,3 миллиона рублей "за общее покровительство". Подчеркивается, что Алексеенко признал свою вину в полном объеме.
"Суд приговорил бывшего чиновника к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и выплате штрафа в размере 1 миллиона 300 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
В марте был задержан, а затем и арестован замглавы Барнаула, в должностные обязанности которого входили вопросы градостроительства и земельных отношений. Он, по мнению следствия, получил от предпринимателя взятку в 2,9 миллиона рублей за общее покровительство и лояльное отношение к возглавляемому бизнесменом предприятию. Имя чиновника не называлось, но на тот момент заместителем главы администрации города по градостроительству и земельным отношениям был Сергей Демин.