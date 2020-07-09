Бывший замглавы Барнаула получил пять лет колонии за взятки

По данным следствия, с января 2018 по июнь 2019 года замглавы Барнаула получил от учредителей организации, которая занималась транспортировкой сточных вод, в качестве взятки 1,3 миллиона рублей "за общее покровительство". Подчеркивается, что Алексеенко признал свою вину в полном объеме.

"Суд приговорил бывшего чиновника к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и выплате штрафа в размере 1 миллиона 300 тысяч рублей", - говорится в сообщении.

В марте был задержан, а затем и арестован замглавы Барнаула, в должностные обязанности которого входили вопросы градостроительства и земельных отношений. Он, по мнению следствия, получил от предпринимателя взятку в 2,9 миллиона рублей за общее покровительство и лояльное отношение к возглавляемому бизнесменом предприятию. Имя чиновника не называлось, но на тот момент заместителем главы администрации города по градостроительству и земельным отношениям был Сергей Демин.