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Спасатели прибыли в подтопленное село в Хабаровском крае
Оперативная группа ГУМЧС России по Хабаровскому краю в четверг прибыла в село Верхняя Манома Нанайского района, где подтоплено 16 жилых домов и введен режим ЧС, РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T08:29
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
нанайский район
хабаровский край
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), нанайский район, хабаровский край, происшествия

Спасатели прибыли в подтопленное село в Хабаровском крае

08:29 09.07.2020
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПодтопление
Подтопление
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Подтопление. Архивное фото
ХАБАРОВСК, 9 июл – РИА Новости. Оперативная группа ГУМЧС России по Хабаровскому краю в четверг прибыла в село Верхняя Манома Нанайского района, где подтоплено 16 жилых домов и введен режим ЧС, сообщает региональный главк МЧС.
Ранее сообщалось, что в среду из-за дождей в реке Манома произошел резкий подъем воды. К утру четверга было подтоплено 16 домов, в которых проживает 21 человек. Жильцы отселены к родственникам и в пункты временного размещения. Подтоплены также участок подъездной дороги и два участка внутрипоселковых дорог, помещение дизельной электростанции. Введен режим ЧС.
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"Для оказания помощи жителям села Верхняя Манома в район подтопления прибыла оперативная группа ГУМЧС России по Хабаровскому краю. В составе группы имеется плавсредство, автомобиль высокой проходимости и беспилотный летательный аппарат. Спасатели на месте усилят группировки сформированных здесь сил и средств территориальной подсистемы РСЧС, проведут мониторинг обстановки", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на месте уже работают подразделения спасателей краевого поисково-спасательного отряда села Лидога, сотрудники пожарных частей из сел Троицкое и Лидога. Всего составляется 26 человек и 11 единиц техники. Для обеспечения безопасности дорожного движения на автодороге у населенного пункта выставлен пост ГИБДД.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Нанайский районХабаровский крайПроисшествия
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