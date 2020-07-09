Спасатели прибыли в подтопленное село в Хабаровском крае

ХАБАРОВСК, 9 июл – РИА Новости. Оперативная группа ГУМЧС России по Хабаровскому краю в четверг прибыла в село Верхняя Манома Нанайского района, где подтоплено 16 жилых домов и введен режим ЧС, сообщает региональный главк МЧС.
Ранее сообщалось, что в среду из-за дождей в реке Манома произошел резкий подъем воды. К утру четверга было подтоплено 16 домов, в которых проживает 21 человек. Жильцы отселены к родственникам и в пункты временного размещения. Подтоплены также участок подъездной дороги и два участка внутрипоселковых дорог, помещение дизельной электростанции. Введен режим ЧС.
8 июля, 15:39На Кубани сильные дожди привели к подтоплениям
"Для оказания помощи жителям села Верхняя Манома в район подтопления прибыла оперативная группа ГУМЧС России по Хабаровскому краю. В составе группы имеется плавсредство, автомобиль высокой проходимости и беспилотный летательный аппарат. Спасатели на месте усилят группировки сформированных здесь сил и средств территориальной подсистемы РСЧС, проведут мониторинг обстановки", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на месте уже работают подразделения спасателей краевого поисково-спасательного отряда села Лидога, сотрудники пожарных частей из сел Троицкое и Лидога. Всего составляется 26 человек и 11 единиц техники. Для обеспечения безопасности дорожного движения на автодороге у населенного пункта выставлен пост ГИБДД.