Спасатели прибыли в подтопленное село в Хабаровском крае

Ранее сообщалось, что в среду из-за дождей в реке Манома произошел резкий подъем воды. К утру четверга было подтоплено 16 домов, в которых проживает 21 человек. Жильцы отселены к родственникам и в пункты временного размещения. Подтоплены также участок подъездной дороги и два участка внутрипоселковых дорог, помещение дизельной электростанции. Введен режим ЧС.