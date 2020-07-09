https://ria.ru/20200709/1574091345.html
В Индии зафиксировали 24,8 тысячи новых случаев COVID-19
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Индии за сутки возросло более чем на 24,8 тысячи и составляет 767 296, свидетельствуют данные министерства... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T08:28
2020-07-09T08:28
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
тамилнад
махараштра
воз
дели
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/12/1570245312_0:150:3076:1881_1400x0_80_0_0_7c801cd9b749c8e427e87466b5c2b405.jpg
https://radiosputnik.ria.ru/20200705/1573922725.html
https://ria.ru/20200703/1573850208.html
тамилнад
махараштра
дели
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/12/1570245312_0:150:3076:1881_1400x0_80_0_0_7c801cd9b749c8e427e87466b5c2b405.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/12/1570245312_74:0:2803:2047_1400x0_80_0_0_36db4214e39441e1a28219f486a57bd9.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/12/1570245312_873:180:2740:2047_1400x0_80_0_0_264c7c2326ed9589336592421774b0b6.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, тамилнад, махараштра, воз, дели, в мире
НЬЮ-ДЕЛИ, 9 июл – РИА Новости.
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Индии
за сутки возросло более чем на 24,8 тысячи и составляет 767 296, свидетельствуют данные министерства здравоохранения и семейного благополучия.
Индия находится на третьем месте в мире по числу заболевших коронавирусом. По последним данным, лечение в стране проходят 269 789 человек, выздоровели 476 377 человека (19 547 за сутки), умерли 21 129 (487 за сутки).
В среду сообщалось о 742 417 случаях заболевания (прирост за сутки был более чем на 22,7 тысячи), днем ранее – о 719 665 случаях заболевания (прирост за сутки был более чем на 22,2 тысячи).
Больше всего пострадал штат Махараштра
в центре страны, где зафиксировано наибольшее в Индии число случаев заболевания – 223 724 (6 603 за сутки). На второе место по числу заболевших вышел штат Тамилнад
: 122 350 заболевших (3 756 за сутки). На третьем месте находится столичный округ Дели
, где выявлено 104 864 заболевших (2 033 за сутки).
Несмотря на рост числа заболевших, власти страны в конце июня объявили о второй фазе выхода из режима изоляции. Согласно новым правилам, в тех местах, которые объявлены зонами распространения коронавируса (где число больных продолжает увеличиваться), режим изоляции продлен до 31 июля. До этого же срока продлена приостановка работы школ и университетов. В ходе первой фазы, которая началась 8 июня, было разрешено открыть храмы, отели, рестораны и торговые центры.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ
, в мире выявлены уже более 11,6 миллиона случаев заражения, свыше 539 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.