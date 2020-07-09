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В Индии зафиксировали 24,8 тысячи новых случаев COVID-19
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Индии за сутки возросло более чем на 24,8 тысячи и составляет 767 296, свидетельствуют данные министерства... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T08:28
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
тамилнад
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коронавирус covid-19, тамилнад, махараштра, воз, дели, в мире

В Индии зафиксировали 24,8 тысячи новых случаев COVID-19

08:28 09.07.2020
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© AP Photo / Rajanish KakadeВрач берет мазок на коронавирус в бесплатном медицинском центре в трущобах Дхарави в Мумбаи, Индия
Врач берет мазок на коронавирус в бесплатном медицинском центре в трущобах Дхарави в Мумбаи, Индия
© AP Photo / Rajanish Kakade
Врач берет мазок на коронавирус в бесплатном медицинском центре в трущобах Дхарави в Мумбаи, Индия. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 9 июл – РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Индии за сутки возросло более чем на 24,8 тысячи и составляет 767 296, свидетельствуют данные министерства здравоохранения и семейного благополучия.
Индия находится на третьем месте в мире по числу заболевших коронавирусом. По последним данным, лечение в стране проходят 269 789 человек, выздоровели 476 377 человека (19 547 за сутки), умерли 21 129 (487 за сутки).
В среду сообщалось о 742 417 случаях заболевания (прирост за сутки был более чем на 22,7 тысячи), днем ранее – о 719 665 случаях заболевания (прирост за сутки был более чем на 22,2 тысячи).
Больше всего пострадал штат Махараштра в центре страны, где зафиксировано наибольшее в Индии число случаев заболевания – 223 724 (6 603 за сутки). На второе место по числу заболевших вышел штат Тамилнад: 122 350 заболевших (3 756 за сутки). На третьем месте находится столичный округ Дели, где выявлено 104 864 заболевших (2 033 за сутки).
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Несмотря на рост числа заболевших, власти страны в конце июня объявили о второй фазе выхода из режима изоляции. Согласно новым правилам, в тех местах, которые объявлены зонами распространения коронавируса (где число больных продолжает увеличиваться), режим изоляции продлен до 31 июля. До этого же срока продлена приостановка работы школ и университетов. В ходе первой фазы, которая началась 8 июня, было разрешено открыть храмы, отели, рестораны и торговые центры.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 11,6 миллиона случаев заражения, свыше 539 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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