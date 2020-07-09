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В Токио выявили более 220 новых случаев COVID-19
Более 220 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19 выявлено в четверг в Токио, что стало наибольшим суточным приростом заболеваний в японской столице,... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T08:22
2020-07-09T08:22
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
япония
токио
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, япония, токио, в мире