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Распространение нового коронавируса
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В Токио выявили более 220 новых случаев COVID-19
Более 220 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19 выявлено в четверг в Токио, что стало наибольшим суточным приростом заболеваний в японской столице,... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T08:22
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
япония
токио
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353
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коронавирус covid-19, япония, токио, в мире

В Токио выявили более 220 новых случаев COVID-19

08:22 09.07.2020
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© Depositphotos / beibaokeРайон Сибуя в Токио, Япония
Район Сибуя в Токио, Япония
© Depositphotos / beibaoke
Район Сибуя в Токио, Япония. Архивное фото
ТОКИО, 9 июл - РИА Новости. Более 220 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19 выявлено в четверг в Токио, что стало наибольшим суточным приростом заболеваний в японской столице, передали агентство Киодо и телеканал NHK на фоне опасений второй волны распространения инфекции.
До сих пор наибольшее число новых случаев COVID-19 было зафиксировано на основе данных тестов 17 апреля - 206 инфицированных. На этот раз за сутки выявили 224 человека с вирусом.
С 8 апреля из-за коронавируса в Японии был введен режим чрезвычайной ситуации, сначала для столичного токийского региона и шести других префектур, а затем для всей страны. Полностью режим ЧС был отменен в Японии досрочно 25 мая и японские власти осторожно и поэтапно пошли по пути восстановления социально-экономической активности в стране.
Самые популярные мифы о новом коронавирусе
8 апреля, 17:08Распространение нового коронавируса
Самые популярные мифы о новом коронавирусе
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ЯпонияТокиоВ мире
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