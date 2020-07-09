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В Узбекистане выявили 421 новый случай COVID-19
Число инфицированных коронавирусом в Узбекистане за минувшие сутки увеличилось еще на 421 человека и достигло 11 259, сообщила в четверг пресс-служба... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T08:24
коронавирус covid-19
распространение нового коронавируса
ташкент
узбекистан
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РИА Новости
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353
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коронавирус covid-19, ташкент, узбекистан, в мире

В Узбекистане выявили 421 новый случай COVID-19

08:22 09.07.2020 (обновлено: 08:24 09.07.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
Врач в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ТАШКЕНТ, 9 июл - РИА Новости. Число инфицированных коронавирусом в Узбекистане за минувшие сутки увеличилось еще на 421 человека и достигло 11 259, сообщила в четверг пресс-служба министерства здравоохранения страны.
В Узбекистане 15 марта выявили первый в республике случай COVID-19. К утру среды число зарегистрированных случаев составило 10 838, скончался 41 пациент, 6811 выздоровели.
"По состоянию на 9 июля 2020 года 10.00 (8.00 мск) в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 11 259", - говорится в сообщении в Telegram-канале минздрава. По данным ведомства, 421 новый случай – это очередной антирекорд числа заболевших за сутки. Прежний самый высокий прирост заболевания был отмечен утром 8 июля - 379 человек.
За минувшие сутки также были зафиксированы шесть случаев смерти пациентов с COVID-19, общее число погибших от пандемии в стране составило 47 человек.
По данным минздрава, общее число выздоровевших после коронавируса в Узбекистане возросло до 7060. В среду из больниц были выписаны 249 человек, это новый рекорд количества выписанных за день, во вторник – 121, в понедельник - 106. Сейчас на лечении находятся 4152 пациента с COVID-19, в том числе 31 - в тяжелом состоянии, 12 - в крайне тяжелом.
В среду республиканская спецкомиссия по борьбе с коронавирусом из-за роста числа инфицированных приняла решение вновь ограничить с 10 июля до 1 августа движение транспорта, ввести режим самоизоляции для лиц старше 65 лет. Также будет приостановлена работа вещевых рынков, крупных торговых магазинов, тренажерных залов, фитнес-клубов и бассейнов, повторно закрываются детсады, объекты общественного питания (кроме служб доставки), санатории, пансионаты, детские лагеря и зоны отдыха.
Медик на входе в красную зону ГБУЗ ДГКБ им. З.А. Башляевой
8 июля, 14:26Распространение нового коронавируса
Узбекистан полностью переходит в "красную" зону по COVID-19
Власти страны продлили карантин в республике до 1 августа. Все регионы поделены на "зоны" в зависимости от распространения COVID-19 - "красную", самую опасную, "желтую" и "зеленую", свободную от вируса. При этом условия карантина начали смягчать еще в конце апреля: населению разрешили прогулки рядом с домом, проводить свадьбы и другие торжества, ослабили ограничения по использованию личного автотранспорта. В благополучных регионах работают объекты торговли, общепита и культуры. Возобновилось транспортное пассажирское сообщение в городах, а также между Ташкентом и регионами.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ТашкентУзбекистанВ мире
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