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Распространение нового коронавируса
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В больнице в Коммунарке лечатся более 270 пациентов с COVID-19
Свыше 270 пациентов с новой коронавирусной инфекцией находятся в больнице в поселке Коммунарка в Москве, сообщил главврач Денис Проценко. РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T08:21
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РИА Новости
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353
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денис проценко, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, общество

В больнице в Коммунарке лечатся более 270 пациентов с COVID-19

08:21 09.07.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедики везут на носилках пациента в карантинный центр в Коммунарке
Медики везут на носилках пациента в карантинный центр в Коммунарке
© РИА Новости / Илья Питалев
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Медики везут на носилках пациента в карантинный центр в Коммунарке. Архивное фото
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Свыше 270 пациентов с новой коронавирусной инфекцией находятся в больнице в поселке Коммунарка в Москве, сообщил главврач Денис Проценко.
Согласно данным инфографики, которую Проценко опубликовал на своей странице в Facebook, по данным на 9 июля, на лечении находятся 345 пациентов, из них у 274 подтвержден коронавирус.
За сутки поступило 23 пациента, 43 человека выписаны, четверо умерли, следует из приведенных главврачом данных.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаДенис ПроценкоКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19МоскваОбщество
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