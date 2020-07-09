В Краснодаре ликвидировали последствия ливня

В среду в Краснодаре прошел залповый ливень. В результате были подтоплены улицы, остановлена работа троллейбусов и трамваев. В центральной и юго-западной части города подтопленными оказались несколько частных домовладений, где спасатели помогли ликвидировать подтопления. Работы по откачиванию воды продолжались в течение ночи со среды на четверг. Так, в одном из домов на улице Гаражной вода поднялась почти на 20 сантиметров от пола. На улице Дачной пострадали территории трех дворов. Откачку воды в течение ночи проводили на объектах по улицам Нефтяной, Гудимы, Красина, Суворова.