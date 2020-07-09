Прокуратура начала проверку после подтопления домов в Рузе

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Прокуратура Московской области начала проверку в связи с затоплением жилого сектора в Рузе из-за прорыва дамбы, сообщает пресс-служба ведомства.
Как ранее сообщили в пресс-службе МЧС России, из-за засора трубы под технической насыпью заполнился водой овраг по верхнему течению реки Городянки. Это произошло во время работ по прокладке обводного канала. В результате оказались подтопленными 29 приусадебных участков с 29 частными домами, смыло два ветхих деревянных дома на окраине и сарай. Администрация муниципалитета сообщала, что эвакуированы 52 человека, из них семь детей.
"Проверка проводится Рузской городской прокуратурой. По поручению прокурора Московской области Сергея Забатурина на месте происшествия находится городской прокурор Николай Развозжаев. Ход проверочных мероприятий и соблюдение прав граждан, чьи домовладения попали в зону подтопления, взяты прокуратурой Московской области на контроль", - говорится в сообщении.