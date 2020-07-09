Прокуратура начала проверку после подтопления домов в Рузе

Как ранее сообщили в пресс-службе МЧС России, из-за засора трубы под технической насыпью заполнился водой овраг по верхнему течению реки Городянки. Это произошло во время работ по прокладке обводного канала. В результате оказались подтопленными 29 приусадебных участков с 29 частными домами, смыло два ветхих деревянных дома на окраине и сарай. Администрация муниципалитета сообщала, что эвакуированы 52 человека, из них семь детей.