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Прокуратура начала проверку после подтопления домов в Рузе
Прокуратура Московской области начала проверку в связи с затоплением жилого сектора в Рузе из-за прорыва дамбы, сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T08:07
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
московская область (подмосковье)
руза
происшествия
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), московская область (подмосковье), руза, происшествия

Прокуратура начала проверку после подтопления домов в Рузе

08:07 09.07.2020
47
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкПодтопленные улицы
Подтопленные улицы
© РИА Новости / Нина Зотина
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Подтопленные улицы. Архивное фото
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Прокуратура Московской области начала проверку в связи с затоплением жилого сектора в Рузе из-за прорыва дамбы, сообщает пресс-служба ведомства.
Как ранее сообщили в пресс-службе МЧС России, из-за засора трубы под технической насыпью заполнился водой овраг по верхнему течению реки Городянки. Это произошло во время работ по прокладке обводного канала. В результате оказались подтопленными 29 приусадебных участков с 29 частными домами, смыло два ветхих деревянных дома на окраине и сарай. Администрация муниципалитета сообщала, что эвакуированы 52 человека, из них семь детей.
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"Проверка проводится Рузской городской прокуратурой. По поручению прокурора Московской области Сергея Забатурина на месте происшествия находится городской прокурор Николай Развозжаев. Ход проверочных мероприятий и соблюдение прав граждан, чьи домовладения попали в зону подтопления, взяты прокуратурой Московской области на контроль", - говорится в сообщении.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Московская область (Подмосковье)РузаПроисшествия
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