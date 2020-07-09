Роскачество отметило растущий спрос на недорогие no-name смартфоны

"Возможно, стоимость гаджетов увеличится к концу года на 10-15%, однако, если это произойдет, то аналитики прогнозируют смещение потребительского спроса в сторону более бюджетных брендов. Средняя цена купленных смартфонов не превысит 20 000 рублей", - говорится в сообщении организации.

Роскачество указывает, что в связи с пандемией коронавируса пользователи пересмотрели свое отношение к выбору гаджетов: так, 42,6% опрошенных организацией респондентов отложили покупку новых гаджетов и бытовых приборов на более позднее время, еще 25% стали выбирать электронику по наилучшему соотношению цены и качества.