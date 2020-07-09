https://ria.ru/20200709/1574090815.html
Роскачество отметило растущий спрос на недорогие no-name смартфоны
Роскачество представило очередной рейтинг смарфонов, включив в него модели стоимостью ниже 20 тысяч рублей из-за растущего спроса россиян на no-name модели... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T08:31
2020-07-09T08:31
роскачество
экономика
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
роскачество, экономика
МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Роскачество
представило очередной рейтинг смарфонов, включив в него модели стоимостью ниже 20 тысяч рублей из-за растущего спроса россиян на no-name модели (менее известные аналоги крупнейших брендов), говорится в сообщении организации.
"Возможно, стоимость гаджетов увеличится к концу года на 10-15%, однако, если это произойдет, то аналитики прогнозируют смещение потребительского спроса в сторону более бюджетных брендов. Средняя цена купленных смартфонов не превысит 20 000 рублей", - говорится в сообщении организации.
Роскачество указывает, что в связи с пандемией коронавируса пользователи пересмотрели свое отношение к выбору гаджетов: так, 42,6% опрошенных организацией респондентов отложили покупку новых гаджетов и бытовых приборов на более позднее время, еще 25% стали выбирать электронику по наилучшему соотношению цены и качества.
"В связи с этим Роскачество протестировало новые модели смартфонов до 20 тысяч рублей", - указывается в сообщении. Таким образом, рейтинг теперь содержит информацию о 182 моделях смартфонов. Исследование проводится в международной лаборатории, аккредитованной по стандарту ISO/IEC17025, проектная команда состоит из специалистов 23 национальных мониторинговых организаций; Россию представляют эксперты Роскачества.