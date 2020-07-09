Кадыров: к убийству россиянина в Вене причастны иностранные спецслужбы

Кадыров отметил, что он наблюдал, как развиваются слухи вокруг событий в Вене ,и в итоге снова убедился "в предвзятости информационной машины", которая раскрутила версию о его причастности к убийству, не имея официальных заявлений следственных органов.

"И Анзор из Вены, и Мансур Старый, и другие блогеры, зарабатывающие на идее псевдопатриотизма, стали и станут жертвами спецслужб, работающих против России, и в частности, меня. Они знают, что кавказские рубежи России охраняются мной и моей верной командой. Это им не нравится", - написал он в своем Telegram-канале.

Кадыров заявил, что эти методы использовали еще для разрушения Османской Империи - "продажные глашатаи получают плату за свою работу, а потом их убивают как, якобы, невинных жертв выдуманной "правды". Он подчеркнул, что при этом все преподносится под маской идеалов человечества и демократии. Глава Чечни заявил, что "каждый здравомыслящий человек, прежде чем согласится на участие в проектах спецслужб", должен помнить, что от него в итоге "избавятся как от расходного материала", "а обвинять будут Кадырова и его команду".