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Кадыров: к убийству россиянина в Вене причастны иностранные спецслужбы
Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что к убийству чеченского блогера в Австрии причастны иностранные спецслужбы, работающие против России. РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T08:20
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австрия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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рамзан кадыров, австрия, вена, в мире

Кадыров: к убийству россиянина в Вене причастны иностранные спецслужбы

08:04 09.07.2020 (обновлено: 08:20 09.07.2020)
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© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
© РИА Новости / Саид Царнаев
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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Архивное фото
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что к убийству чеченского блогера в Австрии причастны иностранные спецслужбы, работающие против России.
Ранее представитель полиции Вальтер Шварценеккер сообщил РИА Новости, что проситель убежища из России был убит в субботу вечером в городе Герасдорф рядом с Веной. Подозреваемый - также гражданин России - задержан. По данным австрийской газеты Österreich, стрелявший и убитый - выходцы из Чечни. Как ранее сообщал телеканал OE24, следствие исходит из того, что убийство было заказным. По данным телеканала, речь идет о 43-летнем выходце из Чечни, который вел видеоблог в YouTube под именем "Анзор из Вены". Урожденный Мамичан У. приехал в Австрию в 2005 году и недавно получил паспорт иностранца на имя Мартин Б.
Сотрудники полиции на месте стрельбы на улице Брюнерштрассе в городе Герасдорф, Австрия
5 июля, 11:09
В полиции рассказали подробности убийства россиянина под Веной
Кадыров отметил, что он наблюдал, как развиваются слухи вокруг событий в Вене ,и в итоге снова убедился "в предвзятости информационной машины", которая раскрутила версию о его причастности к убийству, не имея официальных заявлений следственных органов.

"И Анзор из Вены, и Мансур Старый, и другие блогеры, зарабатывающие на идее псевдопатриотизма, стали и станут жертвами спецслужб, работающих против России, и в частности, меня. Они знают, что кавказские рубежи России охраняются мной и моей верной командой. Это им не нравится", - написал он в своем Telegram-канале.

Кадыров заявил, что эти методы использовали еще для разрушения Османской Империи - "продажные глашатаи получают плату за свою работу, а потом их убивают как, якобы, невинных жертв выдуманной "правды". Он подчеркнул, что при этом все преподносится под маской идеалов человечества и демократии. Глава Чечни заявил, что "каждый здравомыслящий человек, прежде чем согласится на участие в проектах спецслужб", должен помнить, что от него в итоге "избавятся как от расходного материала", "а обвинять будут Кадырова и его команду".
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Рамзан КадыровАвстрияВенаВ мире
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