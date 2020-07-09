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Экс-замглавы Анадыря будут судить по обвинению в ущербе бюджету
Бывший замглавы администрации Анадыря предстанет перед судом по обвинению в злоупотреблении полномочиями, в результате которого бюджету города причинен ущерб в... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T07:58
чукотка
анадырь
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чукотка, анадырь, происшествия

Экс-замглавы Анадыря будут судить по обвинению в ущербе бюджету

07:58 09.07.2020
96
© РИА НовостиПрокуратура
Прокуратура
© РИА Новости
Прокуратура. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 9 июл – РИА Новости. Бывший замглавы администрации Анадыря предстанет перед судом по обвинению в злоупотреблении полномочиями, в результате которого бюджету города причинен ущерб в 85,6 миллиона рублей, сообщает прокуратура Чукотки.
Бывший чиновник обвиняется по части 3 статьи 285 (злоупотребление должностными полномочиями) и части 2 статьи 292 УК РФ (служебный подлог). По данным правоохранителей, в 2017 году обвиняемый, занимая должность первого заместителя главы администрации Анадыря, контролировал благоустройство придомовых территорий подрядчиком. Компания собралась снизить объем запланированных работ, пообещав выполнить другие, не предусмотренные контрактом работы без документального оформления.
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"Он, злоупотребляя своими должностными полномочиями, желая в полном объеме освоить денежные средства, выделенные на благоустройство района,… а также желая оказать содействие подрядчику в необоснованном обогащении,… дал незаконное согласие на изменение вида и объема выполняемых работ. Впоследствии он… подписал предоставленные исполнителем работ официальные документы, содержащие заведомо недостоверные сведения об объеме выполненных работ и их стоимости", - говорится в сообщении.
На основании подписанных документов подрядчик получил деньги в полном объеме.
"В результате указанных преступных действий муниципального служащего бюджету городского округа Анадырь причинен ущерб в размере свыше 85,6 миллиона рублей… После вручения обвиняемому копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Анадырский городской суд для рассмотрения по существу", - сообщает прокуратура.
Расследование факта хищения бюджетных денег подрядчиком продолжается.
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