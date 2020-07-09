Экс-замглавы Анадыря будут судить по обвинению в ущербе бюджету

"Он, злоупотребляя своими должностными полномочиями, желая в полном объеме освоить денежные средства, выделенные на благоустройство района,… а также желая оказать содействие подрядчику в необоснованном обогащении,… дал незаконное согласие на изменение вида и объема выполняемых работ. Впоследствии он… подписал предоставленные исполнителем работ официальные документы, содержащие заведомо недостоверные сведения об объеме выполненных работ и их стоимости", - говорится в сообщении.