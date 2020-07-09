Цены на нефть марки Brent выросли до 43,31 доллара за баррель

"Рынок изо всех сил пытается увидеть в данный момент устойчивый рост. Есть неопределенные данные по спросу", - отметил глава отдела исследований в сырьевом секторе National Australia Bank Лахлан Шо (Lachlan Shaw), слова которого приводит агентство Рейтер.

При этом всплеск случаев COVID-19 в США повысил вероятность возобновления карантинных ограничений, которые будут сдерживать восстановление спроса на топливо.

Шо добавил, что спрос на бензин снижался в тех районах США, где заново вводились карантинные меры, в то время как спрос на восточном побережье, где коронавирус находится под контролем, хорошо восстанавливается.