В Норильске собрали еще 86 кубометров топливно-водяной смеси

"За сутки собрано топливно-водяной смеси 86 кубометров (всего 33 487 кубометров)", - сказал представитель оперштаба.

По его словам, в места складирования на территории ТЭЦ-3 поверхностный грунт не вывозили (всего вывезено 188 502 тонны). Обработано сорбентом 3 километра береговой линии.