Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200709/1574090425.html
В Норильске собрали еще 86 кубометров топливно-водяной смеси
Специалисты собрали за сутки 86 кубических метров топливно-водяной смеси на месте аварии на ТЭЦ в Норильске, всего с начала работ собрано 33 487 кубометров,... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T07:50
разлив дизельного топлива в норильске
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
красноярский край
норильск
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/10/1572997239_0:72:1398:858_1400x0_80_0_0_4c9625e52e7880135d21bbbd36769b96.jpg
https://ria.ru/20200708/1574051942.html
https://ria.ru/20200708/1574049737.html
красноярский край
норильск
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/10/1572997239_0:72:1398:858_1400x0_80_0_0_4c9625e52e7880135d21bbbd36769b96.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/10/1572997239_156:0:1300:858_1400x0_80_0_0_6bd8b6d490b643ec4a3e19f6ba68bbe0.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/10/1572997239_299:0:1157:858_1400x0_80_0_0_c199db241ba246eeaf8a14c846878917.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
разлив дизельного топлива в норильске, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), красноярский край, норильск, происшествия

В Норильске собрали еще 86 кубометров топливно-водяной смеси

07:50 09.07.2020
79
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС по Красноярскому краю / Перейти в фотобанкМесто разлива дизельного топлива из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском
Место разлива дизельного топлива из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС по Красноярскому краю
Перейти в фотобанк
КРАСНОЯРСК, 9 июл - РИА Новости. Специалисты собрали за сутки 86 кубических метров топливно-водяной смеси на месте аварии на ТЭЦ в Норильске, всего с начала работ собрано 33 487 кубометров, сообщил журналистам в четверг представитель оперативного штаба.
"За сутки собрано топливно-водяной смеси 86 кубометров (всего 33 487 кубометров)", - сказал представитель оперштаба.
Губернатор Красноярского края Александр Усс
Вчера, 12:45
Красноярский губернатор оценил объективность оценки ущерба ЧП в Норильске
По его словам, в места складирования на территории ТЭЦ-3 поверхностный грунт не вывозили (всего вывезено 188 502 тонны). Обработано сорбентом 3 километра береговой линии.
На ликвидации чрезвычайной ситуации работают 353 человека и 213 единиц техники, из них от МЧС России 11 человек и 3 единицы техники. Авиационная группировка – два воздушных судна.
Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит АО "НТЭК", входящему в группу "Норильский никель") в Норильске 29 мая получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, произошло ЧП с утечкой около 21 тысячи тонн топлива. "Норникель" считает основной причиной аварии потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело в движение опоры под топливными цистернами. На территории Красноярского края введен режим ЧС федерального уровня. МЧС сообщило о локализации разлившегося топлива. Было возбуждено уголовное дело по ряду статей УК РФ. Росприроднадзор оценил ущерб экологии, нанесенный аварией, почти в 148 миллиардов рублей.
Сотрудники МЧС РФ во время ликвидации последствий разлива нефтепродуктов из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском. Стоп-кадр видео
Вчера, 12:12
Минприроды прокомментировало решение "Норникеля" оспорить размер вреда
000000
Обсудить 0
Разлив дизельного топлива в НорильскеФедеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Красноярский крайНорильскПроисшествия
Рекомендуем
Города мира. Гонконг
Две американских авиакомпании приостановили полеты в Гонконг
Машины скорой помощи
В Кузбассе выявили 77 новых случаев COVID-19
Медик у машины скорой помощи в карантинном центре в Коммунарке
Глава европейского бизнеса в России вылечился от COVID-19
Автомобиль Следственного комитета РФ
На директора Приморского океанариума возбудили уголовное дело
Сотрудники китайской военизированной полиции
В Китае шесть человек пострадали при взрыве на пиротехническом заводе
Прокуратура
Экс-замглавы Анадыря будут судить по обвинению в ущербе бюджету
Медицинские работники и пациент в госпитале COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
В Республике Алтай за сутки десять детей заразились коронавирусом
Сергей Фургал
Мэрия Хабаровска не получала заявок на митинг за Фургала
Медицинские работники в приемном покое
В инфекционной больнице №2 в Москве более 130 пациентов лечатся от COVID
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Кадыров: к убийству россиянина в Вене причастны иностранные спецслужбы
Мужчина держит бутылку с крепким алкоголем
Россиян предложили лишать права на проезд в поезде за распитие спиртного
Дикий кабан
В Приморье впервые выявили африканскую чуму свиней у диких кабанов
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев
В Подмосковье окажут помощь пострадавшим из-за прорыва дамбы в Рузе
Украинский военный
В ЛНР не зафиксировали обстрелов со стороны силовиков за сутки
Депрессия
Японские ученые доказали, что причиной депрессии является вирус
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:20Задержание Фургала не связано с политическим аспектом, считает политолог
08:17В Крыму обвинили Киев в затягивании суда по "скифскому золоту"
08:17Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в четверг
08:15В Краснодаре ликвидировали последствия ливня
08:07Прокуратура начала проверку после подтопления домов в Рузе
08:04Кадыров: к убийству россиянина в Вене причастны иностранные спецслужбы
07:58Экс-замглавы Анадыря будут судить по обвинению в ущербе бюджету
07:53На директора Приморского океанариума возбудили уголовное дело
07:50В Норильске собрали еще 86 кубометров топливно-водяной смеси
07:49В Кузбассе выявили 77 новых случаев COVID-19
07:49Две американских авиакомпании приостановили полеты в Гонконг
07:48Глава европейского бизнеса в России вылечился от COVID-19
07:46Мэрия Хабаровска не получала заявок на митинг за Фургала
07:44В Китае шесть человек пострадали при взрыве на пиротехническом заводе
07:43В Республике Алтай за сутки десять детей заразились коронавирусом
07:41В Приморье впервые выявили африканскую чуму свиней у диких кабанов
07:39В инфекционной больнице №2 в Москве более 130 пациентов лечатся от COVID
07:39Россиян предложили лишать права на проезд в поезде за распитие спиртного
07:39В Подмосковье окажут помощь пострадавшим из-за прорыва дамбы в Рузе
07:37В ЛНР не зафиксировали обстрелов со стороны силовиков за сутки
Лента новостейМолния