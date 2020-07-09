В Кузбассе выявили 77 новых случаев COVID-19

"Еще у 77 пациентов подтвердился диагноз "коронавирусная инфекция". 41 пациент был выписан. Таким образом, от коронавируса вылечились уже 1006 человек. Итого в инфекционных больницах Кузбасса 1262 больных коронавирусом", – написал Цивилев в своем Telegram-канале.

По данным на четверг, в Кузбассе выявлено 2280 случая заражения коронавирусом. Двенадцать человек скончались, 1006 выздоровели. В медицинских стационарах, обсерваторах и на домашней изоляции находятся 8552 человек, снято с наблюдения 68452 человека.