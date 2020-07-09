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В Кузбассе выявили 77 новых случаев COVID-19
Коронавирус за последние сутки выявлен у 77 жителей Кузбасса, что стало максимальным суточным приростом с начала пандемии, следует из сообщения губернатора... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T07:49
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
сергей цивилев
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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промышленновский район
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сергей цивилев, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), новокузнецк, промышленновский район, кемеровская область, общество

В Кузбассе выявили 77 новых случаев COVID-19

07:49 09.07.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМашины скорой помощи
Машины скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
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Машины скорой помощи. Архивное фото
КЕМЕРОВО, 9 июл- РИА Новости. Коронавирус за последние сутки выявлен у 77 жителей Кузбасса, что стало максимальным суточным приростом с начала пандемии, следует из сообщения губернатора региона Сергея Цивилева.
Предыдущий максимальный прирост в Кузбассе был 21 июня – 75 выявленных заболевших за сутки.
Машина скорой помощи
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"Еще у 77 пациентов подтвердился диагноз "коронавирусная инфекция". 41 пациент был выписан. Таким образом, от коронавируса вылечились уже 1006 человек. Итого в инфекционных больницах Кузбасса 1262 больных коронавирусом", – написал Цивилев в своем Telegram-канале.

Как уточнили РИА Новости в региональном Роспотребнадзоре, 26 новых случаев выявлено в Кемерово, 19 – в Междуреченске, по шесть – в Анжеро-Судженске и Яйском районе, пять – в Белово, по три – в Новокузнецке и Промышленновском районе, два – в Ленинске-Кузнецком, по одному – Березовском, Юрге, Беловском, Гурьевском, Кемеровском, Мариинском и Тяжинском районах.
По данным на четверг, в Кузбассе выявлено 2280 случая заражения коронавирусом. Двенадцать человек скончались, 1006 выздоровели. В медицинских стационарах, обсерваторах и на домашней изоляции находятся 8552 человек, снято с наблюдения 68452 человека.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Сергей ЦивилевФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)НовокузнецкПромышленновский районКемеровская областьОбщество
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