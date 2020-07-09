В Кузбассе выявили 77 новых случаев COVID-19

КЕМЕРОВО, 9 июл- РИА Новости. Коронавирус за последние сутки выявлен у 77 жителей Кузбасса, что стало максимальным суточным приростом с начала пандемии, следует из сообщения губернатора региона Сергея Цивилева.
Предыдущий максимальный прирост в Кузбассе был 21 июня – 75 выявленных заболевших за сутки.
"Еще у 77 пациентов подтвердился диагноз "коронавирусная инфекция". 41 пациент был выписан. Таким образом, от коронавируса вылечились уже 1006 человек. Итого в инфекционных больницах Кузбасса 1262 больных коронавирусом", – написал Цивилев в своем Telegram-канале.
Как уточнили РИА Новости в региональном Роспотребнадзоре, 26 новых случаев выявлено в Кемерово, 19 – в Междуреченске, по шесть – в Анжеро-Судженске и Яйском районе, пять – в Белово, по три – в Новокузнецке и Промышленновском районе, два – в Ленинске-Кузнецком, по одному – Березовском, Юрге, Беловском, Гурьевском, Кемеровском, Мариинском и Тяжинском районах.
По данным на четверг, в Кузбассе выявлено 2280 случая заражения коронавирусом. Двенадцать человек скончались, 1006 выздоровели. В медицинских стационарах, обсерваторах и на домашней изоляции находятся 8552 человек, снято с наблюдения 68452 человека.