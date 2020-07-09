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Две американских авиакомпании приостановили полеты в Гонконг
Американские авиакомпании American Airlines и United Airlines временно приостановили полеты в Гонконг из-за требований местных властей о сдаче экипажами тестов... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T07:49
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
american airlines
гонконг
united airlines
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, american airlines, гонконг, united airlines, в мире

Две американских авиакомпании приостановили полеты в Гонконг

07:49 09.07.2020
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкГорода мира. Гонконг
Города мира. Гонконг
© РИА Новости / Александр Вильф
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Американские авиакомпании American Airlines и United Airlines временно приостановили полеты в Гонконг из-за требований местных властей о сдаче экипажами тестов на коронавирус по прибытии, сообщает газета Politico со ссылкой на заявления авиакомпаний.
Согласно письму руководства профсоюза пилотов, American Airlines прекратила полеты в Гонконг до 5 августа. В свою очередь, рейсы United Airlines приостановлены до 10 июля.
В Гонконге за все время эпидемии было выявлено 1323 случая заражения (семь человек скончались, 1167 выздоровели).
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 11,6 миллиона случаев заражения, свыше 539 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19American AirlinesГонконгUnited AirlinesВ мире
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