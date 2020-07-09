Глава европейского бизнеса в России вылечился от COVID-19

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Глава Ассоциации европейского бизнеса ( Глава Ассоциации европейского бизнеса ( АЕБ ) в России Тадзио Шиллинг вылечился от коронавируса в больнице в поселке Коммунарка в Москве и выразил благодарность врачам за их самоотверженность и преданность делу.

"Дом, милый дом! У меня нет слов, чтобы описать, как я счастлив и благодарен моим любимым, друзьям, коллегам из АЕБ, которые поддержали меня, когда я заболел, и конечно, в наибольшей степени потрясающему персоналу новой государственной клиники по борьбе с коронавирусом "Коммунарка", - написал он на своей странице в Facebook.

"Это не только момент благодарности и радости, но также время, чтобы сделать личные выводы. Я воспринимал COVID-19 очень серьезно. С самого начала. Я всегда носил маску и перчатки, тщательно мыл руки, использовал средства дезинфекции дома и на работе. Я никогда не думал, что вирус доберется до меня, и вот внезапно он появился, температура выросла до 39 менее чем за три часа", - поделился Шиллинг.

Он признался, что осознал масштаб коронавируса, лишь когда его везли на скорой, и поймал себя на мысли, что "может быть, это последний раз, когда он видит свой дом".

"К счастью, российские доктора и медсестры не давали мне унывать и быстро поставили на ноги. Я полон гордости за их работу. Большинство из них заболело вирусом, но все же они продолжали бороться за жизни пациентов каждый день. У меня нет слов, чтобы описать, насколько все мы у них в долгу", - подчеркнул глава бизнес-объединения.

Он также поделился забавным эпизодом, который произошел в его палате. Во время утреннего визита вся команда медсестер была у него, и главная сестра сказала остальным: "А тут у нас пациент добрый. Щечки розовые. Все делает и пьет, что ему говорят", - приводит ее слова Шиллинг.

"Я буду скучать по ним и желаю им огромной удачи, здоровья и долгой и счастливой жизни!" - написал глава АЕБ.

Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) – одно из ключевых представительств иностранных инвесторов в России. Созданная в 1995 году, АЕБ является независимой некоммерческой организацией, объединяющей более 500 компаний, работающих в России. В АЕБ входят как крупные международные корпорации, так и предприятия малого и среднего бизнеса из стран Европейского союза, Европейской ассоциации свободной торговли и других регионов мира. В Ассоциацию также входят российские, американские, японские, корейские и турецкие компании. Всех их объединяет приверженность цели укрепления экономических связей между ЕС и Россией, а также стремление улучшить инвестиционный климат РФ.