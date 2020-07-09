https://ria.ru/20200709/1574090214.html
В Китае шесть человек пострадали при взрыве на пиротехническом заводе
Шесть человек пострадали в результате взрыва на пиротехническом заводе в провинции Сычуань на юго-западе Китая, сообщает агентство Синьхуа. РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T07:44
2020-07-09T07:44
чжан цзюнь
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
чжан цзюнь, сычуань, китай, в мире