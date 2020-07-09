Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200709/1574090214.html
В Китае шесть человек пострадали при взрыве на пиротехническом заводе
Шесть человек пострадали в результате взрыва на пиротехническом заводе в провинции Сычуань на юго-западе Китая, сообщает агентство Синьхуа. РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T07:44
чжан цзюнь
сычуань
китай
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/106832/95/1068329551_0:108:2000:1233_1400x0_80_0_0_bc748d99ced509d3d9315c13916254b2.jpg
https://ria.ru/20200708/1574072016.html
сычуань
китай
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/106832/95/1068329551_0:108:2000:1233_1400x0_80_0_0_bc748d99ced509d3d9315c13916254b2.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/106832/95/1068329551_64:0:1841:1333_1400x0_80_0_0_3018caf8d08062daee6bd2a233a6e2f3.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/106832/95/1068329551_286:0:1619:1333_1400x0_80_0_0_a078b348b7bc49f057edcf1d23944c18.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
чжан цзюнь, сычуань, китай, в мире

В Китае шесть человек пострадали при взрыве на пиротехническом заводе

07:44 09.07.2020
58
© AP Photo / Andy WongСотрудники китайской военизированной полиции
Сотрудники китайской военизированной полиции
© AP Photo / Andy Wong
Сотрудники китайской военизированной полиции. Архивное фото
ПЕКИН, 9 июл – РИА Новости. Шесть человек пострадали в результате взрыва на пиротехническом заводе в провинции Сычуань на юго-западе Китая, сообщает агентство Синьхуа.
Взрыв, вызванный пожаром, произошел поздно вечером в среду в поселке Наньфан города Гуанхань.
Как сообщает агентство, пламя удалось локализовать к трем часам ночи четверга (по местному времени).
По словам главы парткома города Гуанхань Чжан Цзюньи, огонь вспыхнул в производственном помещении пиротехнической фабрики "Цзиньянь".
Начато расследование причин ЧП.
Китайские спасатели
Вчера, 17:40
В Китае четыре человека погибли при оползне в провинции Хубэй
000000
Обсудить 0
Чжан ЦзюньСычуаньКитайВ мире
Рекомендуем
Медицинские работники и пациент в госпитале COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
В Республике Алтай за сутки десять детей заразились коронавирусом
Дикий кабан
В Приморье впервые выявили африканскую чуму свиней у диких кабанов
Украинский военный
В ЛНР не зафиксировали обстрелов со стороны силовиков за сутки
Медицинские работники в приемном покое
В инфекционной больнице №2 в Москве более 130 пациентов лечатся от COVID
Медик у машины скорой помощи в карантинном центре в Коммунарке
Глава европейского бизнеса в России вылечился от COVID-19
Города мира. Гонконг
Две американских авиакомпании приостановили полеты в Гонконг
Машины скорой помощи
В Кузбассе выявили 77 новых случаев COVID-19
Автомобиль Следственного комитета РФ
На директора Приморского океанариума возбудили уголовное дело
Место разлива дизельного топлива из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском
В Норильске собрали еще 86 кубометров топливно-водяной смеси
Сергей Фургал
Мэрия Хабаровска не получала заявок на митинг за Фургала
Мужчина держит бутылку с крепким алкоголем
Россиян предложили лишать права на проезд в поезде за распитие спиртного
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев
В Подмосковье окажут помощь пострадавшим из-за прорыва дамбы в Рузе
Сотрудница медицинской помощи в Бишкеке
В Киргизии выявили 361 новый случай COVID-19
Прокуратура
Экс-замглавы Анадыря будут судить по обвинению в ущербе бюджету
Депрессия
Японские ученые доказали, что причиной депрессии является вирус
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:20Задержание Фургала не связано с политическим аспектом, считает политолог
08:17В Крыму обвинили Киев в затягивании суда по "скифскому золоту"
08:17Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в четверг
08:15В Краснодаре ликвидировали последствия ливня
08:07Прокуратура начала проверку после подтопления домов в Рузе
08:04Кадыров прокомментировал убийство россиянина под Веной
07:58Экс-замглавы Анадыря будут судить по обвинению в ущербе бюджету
07:53На директора Приморского океанариума возбудили уголовное дело
07:50В Норильске собрали еще 86 кубометров топливно-водяной смеси
07:49В Кузбассе выявили 77 новых случаев COVID-19
07:49Две американских авиакомпании приостановили полеты в Гонконг
07:48Глава европейского бизнеса в России вылечился от COVID-19
07:46Мэрия Хабаровска не получала заявок на митинг за Фургала
07:44В Китае шесть человек пострадали при взрыве на пиротехническом заводе
07:43В Республике Алтай за сутки десять детей заразились коронавирусом
07:41В Приморье впервые выявили африканскую чуму свиней у диких кабанов
07:39В инфекционной больнице №2 в Москве более 130 пациентов лечатся от COVID
07:39Россиян предложили лишать права на проезд в поезде за распитие спиртного
07:39В Подмосковье окажут помощь пострадавшим из-за прорыва дамбы в Рузе
07:37В ЛНР не зафиксировали обстрелов со стороны силовиков за сутки
Лента новостейМолния