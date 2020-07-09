В Республике Алтай за сутки десять детей заразились коронавирусом

"За прошедшие сутки выявлено 32 новых случая коронавирусной инфекции. Коронавирус подтвердился у 17 жителей Кош-Агачского района, в том числе у семи детей, у шести жителей города Горно-Алтайска, у пяти жителей Улаганского района, включая двух детей, у двух жителей Шебалинского района, у жительницы Усть-Канского района и у ребёнка в Майминском районе", - говорится в сообщении. ⠀

С учётом этого, на данный момент в Республике Алтай лабораторно подтверждены 994 случая заболевания, в том числе 533 – в Кош-Агачском районе, 194 – в Горно-Алтайске, 88 – в Майминском районе, 47 – в Турочакском районе, 39 – в Улаганском районе, 38 – в Усть-Канском районе, по 16 – в Онгудайском и Шебалинском районах, 13 – в Усть-Коксинском районе, 9 – в Чемальском районе, 1 – в Чойском районе. Новых смертельных случаев не выявлено, ранее в регионе скончались четыре пациента с COVID-19.