https://ria.ru/20200709/1574090176.html
В Республике Алтай за сутки десять детей заразились коронавирусом
Тридцать два новых заболевших коронавирусом выявлены в Республике Алтай за сутки, среди них десять детей, сообщает региональный оперштаб. РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T07:43
2020-07-09T07:43
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улаганский район
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, турочакский район, республика алтай, усть-канский район, улаганский район, общество
БАРНАУЛ, 9 июл - РИА Новости.
Тридцать два новых заболевших коронавирусом выявлены в Республике Алтай
за сутки, среди них десять детей, сообщает региональный оперштаб.
"За прошедшие сутки выявлено 32 новых случая коронавирусной инфекции. Коронавирус подтвердился у 17 жителей Кош-Агачского района, в том числе у семи детей, у шести жителей города Горно-Алтайска, у пяти жителей Улаганского района, включая двух детей, у двух жителей Шебалинского района, у жительницы Усть-Канского района и у ребёнка в Майминском районе", - говорится в сообщении. ⠀
С учётом этого, на данный момент в Республике Алтай лабораторно подтверждены 994 случая заболевания, в том числе 533 – в Кош-Агачском районе, 194 – в Горно-Алтайске, 88 – в Майминском районе, 47 – в Турочакском районе, 39 – в Улаганском районе, 38 – в Усть-Канском районе, по 16 – в Онгудайском и Шебалинском районах, 13 – в Усть-Коксинском районе, 9 – в Чемальском районе, 1 – в Чойском районе. Новых смертельных случаев не выявлено, ранее в регионе скончались четыре пациента с COVID-19.
"В Республике Алтай в среду, 8 июля, выздоровели семь пациентов из Горно-Алтайска и Кош-Агачского района", - уточняют в оперштабе.
По данным на утро 9 июля, за весь период в регионе 462 человека выздоровели и выписаны из медучреждений.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.