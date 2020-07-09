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В Республике Алтай за сутки десять детей заразились коронавирусом
Тридцать два новых заболевших коронавирусом выявлены в Республике Алтай за сутки, среди них десять детей, сообщает региональный оперштаб. РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T07:43
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353
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В Республике Алтай за сутки десять детей заразились коронавирусом

07:43 09.07.2020
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМедицинские работники и пациент в госпитале COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
Медицинские работники и пациент в госпитале COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
© РИА Новости / Алексей Майшев
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БАРНАУЛ, 9 июл - РИА Новости. Тридцать два новых заболевших коронавирусом выявлены в Республике Алтай за сутки, среди них десять детей, сообщает региональный оперштаб.
"За прошедшие сутки выявлено 32 новых случая коронавирусной инфекции. Коронавирус подтвердился у 17 жителей Кош-Агачского района, в том числе у семи детей, у шести жителей города Горно-Алтайска, у пяти жителей Улаганского района, включая двух детей, у двух жителей Шебалинского района, у жительницы Усть-Канского района и у ребёнка в Майминском районе", - говорится в сообщении. ⠀
С учётом этого, на данный момент в Республике Алтай лабораторно подтверждены 994 случая заболевания, в том числе 533 – в Кош-Агачском районе, 194 – в Горно-Алтайске, 88 – в Майминском районе, 47 – в Турочакском районе, 39 – в Улаганском районе, 38 – в Усть-Канском районе, по 16 – в Онгудайском и Шебалинском районах, 13 – в Усть-Коксинском районе, 9 – в Чемальском районе, 1 – в Чойском районе. Новых смертельных случаев не выявлено, ранее в регионе скончались четыре пациента с COVID-19.
"В Республике Алтай в среду, 8 июля, выздоровели семь пациентов из Горно-Алтайска и Кош-Агачского района", - уточняют в оперштабе.
По данным на утро 9 июля, за весь период в регионе 462 человека выздоровели и выписаны из медучреждений.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Турочакский районРеспублика АлтайУсть-Канский районУлаганский районОбщество
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