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В Приморье впервые выявили африканскую чуму свиней у диких кабанов
Специалисты впервые выявили африканскую чуму свиней (АЧС) у диких кабанов в Чугуевском районе Приморья, сообщает региональное управление Россельхознадзора. РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T07:41
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
яковлевский район
чугуевский район
приморский край
дальнереченский район
происшествия
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чугуевский район
приморский край
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), яковлевский район, чугуевский район, приморский край, дальнереченский район, происшествия

В Приморье впервые выявили африканскую чуму свиней у диких кабанов

07:41 09.07.2020
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© РИА Новости / Дмитрий ДебабовДикий кабан
Дикий кабан
© РИА Новости / Дмитрий Дебабов
Дикий кабан. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 9 июл – РИА Новости. Специалисты впервые выявили африканскую чуму свиней (АЧС) у диких кабанов в Чугуевском районе Приморья, сообщает региональное управление Россельхознадзора.
"Протоколом приморской межобластной ветеринарной лаборатории Россельхознадзора от 8 июля 2020 года подтверждено наличие ДНК вируса африканской чумы свиней (АЧС) у диких кабанов на территории Чугуевского района. Ранее АЧС в этом районе не регистрировалась", - говорится в сообщении.
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В конце июня было подтверждено наличие ДНК вируса АЧС у домашней свиньи в хозяйстве в селе Яблоновка Яковлевского района. Ранее заболевание в этом районе Приморья не регистрировалось.
В Приморье с лета 2019 года было зарегистрировано почти 50 очагов АЧС. В апреле 2020 года был ликвидирован последний очаг заболевания в регионе, и карантин по АЧС в крае был снят, но в июне болезнь выявили вновь - случай зарегистрировали в Дальнереченском районе.
Африканская чума свиней - заразная вирусная болезнь свиней, относящаяся к числу особо опасных. Для человека АЧС опасности не представляет, но наносит серьезный урон сельскохозяйственной отрасли, так как не поддается лечению и вакцинопрофилактике среди животных. Остановить распространение болезни можно только жесткими карантинными мерами.
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Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)Яковлевский районЧугуевский районПриморский крайДальнереченский районПроисшествия
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