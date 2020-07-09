В Приморье впервые выявили африканскую чуму свиней у диких кабанов

"Протоколом приморской межобластной ветеринарной лаборатории Россельхознадзора от 8 июля 2020 года подтверждено наличие ДНК вируса африканской чумы свиней (АЧС) у диких кабанов на территории Чугуевского района. Ранее АЧС в этом районе не регистрировалась", - говорится в сообщении.

Африканская чума свиней - заразная вирусная болезнь свиней, относящаяся к числу особо опасных. Для человека АЧС опасности не представляет, но наносит серьезный урон сельскохозяйственной отрасли, так как не поддается лечению и вакцинопрофилактике среди животных. Остановить распространение болезни можно только жесткими карантинными мерами.