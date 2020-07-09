В инфекционной больнице №2 в Москве более 130 пациентов лечатся от COVID

"В больнице 644 человека (в том числе 18 в реанимации), из них: 202 человека с подозрением на COVID/133 случая подтверждено лабораторно, из них: 8/8 детей, 10/10 беременных, рожениц и родильниц, 4/4 человека в хирургическом отделении, 9/9 пациентов в реанимации (на ИВЛ 4)", - написала она в соцсети Facebook.