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В инфекционной больнице №2 в Москве более 130 пациентов лечатся от COVID
Лечение в инфекционной клинической больнице №2 в Москве проходят 644 человека, у 133 лабораторно подтвержден коронавирус, сообщила главврач Светлана Краснова. РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T07:39
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РИА Новости
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В инфекционной больнице №2 в Москве более 130 пациентов лечатся от COVID

07:39 09.07.2020
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМедицинские работники в приемном покое
Медицинские работники в приемном покое
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Медицинские работники в приемном покое. Архивное фото
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Лечение в инфекционной клинической больнице №2 в Москве проходят 644 человека, у 133 лабораторно подтвержден коронавирус, сообщила главврач Светлана Краснова.

"В больнице 644 человека (в том числе 18 в реанимации), из них: 202 человека с подозрением на COVID/133 случая подтверждено лабораторно, из них: 8/8 детей, 10/10 беременных, рожениц и родильниц, 4/4 человека в хирургическом отделении, 9/9 пациентов в реанимации (на ИВЛ 4)", - написала она в соцсети Facebook.

Краснова добавила, что в больницу поступили 65 человек, из них 15 с коронавирусом. Выписано 66 человек, из них 12 с выздоровлением по COVID.
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Распространение нового коронавирусаСветлана Краснова (врач)Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19МоскваОбщество
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