В Подмосковье окажут помощь пострадавшим из-за прорыва дамбы в Рузе

"Все наши службы - МЧС, ЖКХ, дорожники - сейчас занимаются ситуацией в Рузском городском округе. К счастью, опасности для жизней людей нет. Дал команду как можно быстрее восстановить дамбу и дороги. Всем, кто был эвакуирован, чьи дома пострадали, окажем максимальную помощь", - сказал Воробьев.