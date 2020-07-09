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В Подмосковье окажут помощь пострадавшим из-за прорыва дамбы в Рузе
Власти Московской области окажут помощь жителям Рузского городского округа, пострадавшим из-за прорыва дамбы, сообщается в Telegram-канале главы региона Андрея... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T07:39
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
руза
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), андрей воробьев, московская область (подмосковье), руза, происшествия

В Подмосковье окажут помощь пострадавшим из-за прорыва дамбы в Рузе

07:39 09.07.2020
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© Фото : пресс-служба Правитества Московской областиГубернатор Подмосковья Андрей Воробьев
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев
© Фото : пресс-служба Правитества Московской области
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Власти Московской области окажут помощь жителям Рузского городского округа, пострадавшим из-за прорыва дамбы, сообщается в Telegram-канале главы региона Андрея Воробьева.
Как ранее сообщили в пресс-службе МЧС России, из-за засора трубы под технической насыпью заполнился водой овраг по верхнему течению реки Городянки. Это произошло во время работ по прокладке обводного канала. В результате оказались подтопленными 29 приусадебных участков с 29 частными домами, в том числе произошел смыв двух ветхих частных домов на окраине и одного сарая. В администрации муниципалитета сообщалось, что эвакуированы 52 человека, из них семь детей.
"Все наши службы - МЧС, ЖКХ, дорожники - сейчас занимаются ситуацией в Рузском городском округе. К счастью, опасности для жизней людей нет. Дал команду как можно быстрее восстановить дамбу и дороги. Всем, кто был эвакуирован, чьи дома пострадали, окажем максимальную помощь", - сказал Воробьев.
Сотрудник МЧС России
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Андрей ВоробьевМосковская область (Подмосковье)РузаПроисшествия
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