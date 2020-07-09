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В ЛНР не зафиксировали обстрелов со стороны силовиков за сутки
Украинские силовики в течение минувших суток не открывали огонь по территории самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили в четверг РИА Новости в РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T07:37
ситуация в днр и лнр
сцкк
луганская народная республика
в мире
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60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/156243/97/1562439746_0:213:3056:1931_1400x0_80_0_0_333615d9438994d6003dc96076c9a6e6.jpg
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
60
ситуация в днр и лнр, сцкк, луганская народная республика, в мире

В ЛНР не зафиксировали обстрелов со стороны силовиков за сутки

07:37 09.07.2020
42
© AP Photo / Vitali KomarУкраинский военный
Украинский военный
© AP Photo / Vitali Komar
Украинский военный. Архивное фото
ЛУГАНСК, 9 июл - РИА Новости. Украинские силовики в течение минувших суток не открывали огонь по территории самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили в четверг РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
По данным представительства ЛНР в СЦКК, 7 июля украинские силовики один раз нарушили режим тишины.
"За 8 июля со стороны вооруженных формирований Украины обстрелов не зафиксировано", - сказал собеседник агентства.
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