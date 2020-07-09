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В Киргизии выявили 361 новый случай COVID-19
Число случаев COVID-19 в Киргизии выросло на 361 за сутки, четыре человека скончались, сообщили РИА Новости в четверг в республиканском штабе по борьбе с... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T07:36
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коронавирус covid-19, киргизия, в мире

В Киргизии выявили 361 новый случай COVID-19

07:36 09.07.2020
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© Sputnik / Табылды Кадырбеков / Перейти в фотобанкСотрудница медицинской помощи в Бишкеке
Сотрудница медицинской помощи в Бишкеке
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
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Сотрудница медицинской помощи в Бишкеке. Архивное фото
БИШКЕК, 9 июл - РИА Новости. Число случаев COVID-19 в Киргизии выросло на 361 за сутки, четыре человека скончались, сообщили РИА Новости в четверг в республиканском штабе по борьбе с коронавирусом.
"На 9 июля 2020 года по республике зарегистрирован 361 новый случай СOVID-19, 150 из них - в Бишкеке", - заявил представитель штаба.
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По словам собеседника агентства, за минувшие сутки от коронавируса скончались четыре человека, трое мужчин и одна женщина. Выздоровели и были выписаны из больниц за сутки по стране 70 пациентов.
Как добавили в штабе, среди новых случаев инфицирования 83 - медработники. Всего за время пандемии коронавирус выявили у 1370 работников медицинской сферы.
Таким образом, на сегодняшний день общее количество зараженных в Киргизии возросло до 8847. Умерли 116 человек. Выздоровели и были выписаны из больниц 3053 пациента.
По данным штаба, также за сутки 42 человека скончались от внебольничной пневмонии. Общее количество смертей от этого заболевания с начала пандемии достигло 310.
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Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КиргизияВ мире
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