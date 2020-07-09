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Россиян предложили лишать права на проезд в поезде за распитие спиртного
Член Общественной палаты, руководитель проекта "Трезвая Россия" Султан Хамзаев предложил на два года лишать права пользоваться железнодорожным транспортом за... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T07:39
россия
транспорт
евгений дитрих
трезвая россия
султан хамзаев
общественная палата рф
министерство транспорта рф (минтранс россии)
алкоголь
общество
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россия, транспорт, евгений дитрих, трезвая россия, султан хамзаев, общественная палата рф, министерство транспорта рф (минтранс россии), алкоголь, общество

Россиян предложили лишать права на проезд в поезде за распитие спиртного

07:39 09.07.2020
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© Fotolia / Photographee.euМужчина держит бутылку с крепким алкоголем
Мужчина держит бутылку с крепким алкоголем
© Fotolia / Photographee.eu
Мужчина держит бутылку с крепким алкоголем. Архивное фото
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Член Общественной палаты, руководитель проекта "Трезвая Россия" Султан Хамзаев предложил на два года лишать права пользоваться железнодорожным транспортом за распитие спиртного в поездах. Об этом сообщает RT со ссылкой на письмо общественника на имя министра транспорта Евгения Дитриха.
Уточняется, что такую меру Хамзаев считает необходимой для граждан, которые дважды в течение календарного года попадались на употреблении алкоголя в железнодорожном транспорте.
Он также предложил запретить продажу спиртного в вагонах-ресторанах — единственном месте в поезде, где реализуются напитки крепостью до 16,5 процента.
"В целях повышения комфортности и безопасности путешествий на железнодорожном транспорте прошу вас рассмотреть возможность введения запрета на реализацию в вагонах-ресторанах любой алкогольной продукции", — отмечается в обращении общественника.
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Кроме того, Хамзаев высказался за усиление контроля за пассажирами, которые проносят и распивают в поездах алкоголь, купленный заранее.
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РоссияТранспортЕвгений ДитрихТрезвая РоссияСултан ХамзаевОбщественная палата РФМинистерство транспорта РФ (Минтранс России)АлкогольОбщество
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