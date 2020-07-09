Россиян предложили лишать права на проезд в поезде за распитие спиртного

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Член Общественной палаты, руководитель проекта " Член Общественной палаты, руководитель проекта " Трезвая Россия " Султан Хамзаев предложил на два года лишать права пользоваться железнодорожным транспортом за распитие спиртного в поездах. Об этом сообщает RT со ссылкой на письмо общественника на имя министра транспорта Евгения Дитриха

Уточняется, что такую меру Хамзаев считает необходимой для граждан, которые дважды в течение календарного года попадались на употреблении алкоголя в железнодорожном транспорте.

Он также предложил запретить продажу спиртного в вагонах-ресторанах — единственном месте в поезде, где реализуются напитки крепостью до 16,5 процента.

"В целях повышения комфортности и безопасности путешествий на железнодорожном транспорте прошу вас рассмотреть возможность введения запрета на реализацию в вагонах-ресторанах любой алкогольной продукции", — отмечается в обращении общественника.