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Японские ученые доказали, что причиной депрессии является вирус
Ученые Медицинского университета Дзикэй обнаружили и смогли доказать, что причиной депрессии является вирус. О том, как вирус влияет на возникновение депрессии... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T07:34
депрессия
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депрессия, открытия - риа наука, япония, наука, общество

Японские ученые доказали, что причиной депрессии является вирус

07:34 09.07.2020
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© Depositphotos / evrmmntДепрессия
Депрессия
© Depositphotos / evrmmnt
ТОКИО, 9 июл - РИА Новости, Ксения Нака. Ученые Медицинского университета Дзикэй обнаружили и смогли доказать, что причиной депрессии является вирус. О том, как вирус влияет на возникновение депрессии и как ее можно определить по анализу крови, корреспонденту РИА Новости рассказал профессор Кадзухиро Кондо.
"Всего есть 8 видов герпеса. Мы занимаемся шестым видом вируса герпеса человека. Его особенность, как и других типов герпеса, в том, что он живет в организме человека всю жизнь, 100% людей являются носителями вируса герпеса человека шестого типа. Обычно он прячется в крови. При стрессе или усталости его количество увеличивается и он проявляется и в слюне. Через нос он пытается проникнуть в мозг, чтобы заразить его. Между мозгом и задней частью полости носа есть обонятельная луковица. Вирус заражает ее. После этого вирус опять переходит в латентное состояние", - рассказал профессор о стартовой точке своего исследования.
Затем вирус, точнее, его ген SITH-1 производит белок, так называемый протеин SITH-1. Он начинает направлять в клетки кальций. От чрезмерного количества кальция клетка умирает. В опытах на мышах ученые выяснили, что при искусственном введении этого гена в обонятельную луковицу, ее клетки стали умирать.
"Обонятельная луковица играет важную роль в мозге, она связана и с эмоциями. Поэтому когда клетки обонятельной луковицы умирают, это влияет и на эмоции. Например, накапливается стресс. Стресс – это реакция на внешние возбудители: занятость на работе, неприятности. Это реакция мозга. И вот эта реакция становится чрезмерной. Реакция мозга на стрессовые ситуации является причиной депрессии – это все знают. Это происходит из-за протеина SITH-1. Из-за того, что он убивает клетки обонятельной луковицы, мозг чрезмерно реагирует на стресс. Это является причиной депрессии", - подчеркнул Кондо.
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Названы симптомы "карантинной депрессии"У ряда людей в условиях длительной самоизоляции может начать развиваться клиническая депрессия. Каковы признаки этого опасного состояния и как от него избавиться, рассказала радио Sputnik врач-психотерапевт Айна Громова.
В ходе экспериментов удалось выяснить, что если у человека был обнаружен этот протеин, то риск возникновения депрессии у него возрастает в 12 раз. У 80% людей с подтвержденной депрессией найден этот протеин.

Как понять, что процесс пошел?

Однако перед учеными встала непростая задача – как можно выяснить концентрацию этого протеина, если он проявляет себя в мозге? Профессор Кондо признается, что это был один из самых сложных моментов в исследовании. Но на помощь пришел сам организм человека. Дело в том, что протеин SITH-1 не может самостоятельно направить кальций в клетку, чтобы убить ее. Ему нужен помощник и сообщник – еще один протеин (CAML). Они образуют соединение, которое и направляет чрезмерные дозы кальция в клетку. Но и организм не пускает все на самотек, а пытается бороться. В результате в крови появляются специфические антитела, которые можно считать своеобразными маркерами на это соединение.
"Если мы обнаружим в крови специфические антитела на форму этого соединения, мы сможем сделать вывод, что протеин SITH-1 уже находится в обонятельной луковице, соединился с протеином CAML и отправляет в клетки кальций. То есть мы сможем узнать об этом косвенным путем", - рассказал ученый.
Из всех открытых ранее генов, влияющих на депрессию, открытие японских ученых указывает, по их мнению, на самый мощный по степени влияния ген."
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"Косвенно на основе анализа крови мы можем узнать, что у этого человека высок риск депрессии или он уже ею страдает. Теперь мы можем цифрами показать, что человек находится в состоянии депрессии. Мы выяснили, что 80% людей с депрессией испытывают влияние SITH-1. То есть если анализ покажет положительную реакцию на SITH-1, мы можем сказать, человеку, что у него депрессия. У человека с депрессией концентрация антител будет намного больше, чем у здорового. У здорового человека содержание антител на SITH-1 будет низким – около 2-4, а у человека, подверженного депрессии, этот показатель будет выше 20", - подчеркнул профессор.

Лекарство и механизм: первый шаг

Повышенная концентрация в крови антител, косвенно свидетельствующих о том, что соединение двух протеинов начало убивать клетки, обнаруживается не только у людей с ярко выраженными симптомами депрессии. Она проявляется и у тех, кто чем-то угнетен, у кого мрачное состояние духа, то есть этот механизм позволяет обнаружить депрессию на самых ранних стадиях.
"Раньше депрессия не считалась болезнью. Так вот сейчас мы впервые нашли причину возникновения депрессии. Если двигаться дальше в этом направлении исследований, мы сможем выяснить механизм депрессии и создать лекарство от нее. Это первый шаг и это большое открытие", - считает профессор.
Ученый пояснил, что когда говорят о связи депрессии с недостатком дофамина и серотонина, то речь идет не о причине, а об описании течения болезни, ее проявлении – "у людей с депрессией это происходит так, наблюдаются такие процессы". Как, например, в случае больными диабетом мы знаем, что у них низкое содержание инсулина. Но мы не знаем, почему это происходит.
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Он подчеркнул, что версии о том, что причиной депрессии может быть вирус, высказывались и ранее, но все эти исследования оказались бездоказательными и не дали результата.
"Мы смогли впервые получить доказательства этого (что причина – вирус). Если не знать причины, то мы не сможем выработать лекарство. Теперь мы знаем причину. Мы знаем, что в слюне увеличивается содержание вируса герпеса человека-VI, он заражает обонятельную луковицу и выделяется SITH-1. Значит, мы можем думать о том, как сделать, чтобы из слюны вирус не попадал в мозг. Все это становится возможным", - подчеркнул Кондо.
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