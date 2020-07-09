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Ван И: Китай по-прежнему искренне хочет развивать отношения с США
Политика Китая по отношению к США не изменилась, Пекин по-прежнему хочет развивать китайско-американские отношения, заявил в четверг глава МИД КНР Ван И на... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T07:28
ван и (политик)
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ван и (политик), мид кнр, китай, сша, в мире

Ван И: Китай по-прежнему искренне хочет развивать отношения с США

07:28 09.07.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел КНР Ван И
Министр иностранных дел КНР Ван И
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Министр иностранных дел КНР Ван И. Архивное фото
ПЕКИН, 9 июл – РИА Новости. Политика Китая по отношению к США не изменилась, Пекин по-прежнему хочет развивать китайско-американские отношения, заявил в четверг глава МИД КНР Ван И на форуме аналитических центров Китая и США.
Текст выступления опубликован на сайте МИД КНР.
"Политика Китая по отношению к США не изменилась: мы по-прежнему хотим, исходя из доброй воли и искренних помыслов, развивать китайско-американские отношения", - заявил Ван И.
Он добавил, что по мере развития Китая у некоторых "американских друзей" появляется все больше и больше опасений и даже страх, однако у Китая никогда не было намерений бросать вызов США или попытаться их заменить. Ван И подчеркнул, что главным приоритетом для Китая является повышение благосостояния своего населения, возрождение китайской нации, а больше всего Китай надеется на мир и стабильность в мире.
"Именно по этой причине политика Китая по отношению к США характеризуется высокой степенью стабильности и последовательности. Мы готовы на основе неконфронтации, взаимного уважения и взаимной выгоды выстраивать китайско-американские отношения", - сказал Ван И.
Член Госсовета Китая, министр иностранных дел Китая Ван И
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Ван И (политик)МИД КНРКитайСШАВ мире
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