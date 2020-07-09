Ван И: Китай по-прежнему искренне хочет развивать отношения с США

Он добавил, что по мере развития Китая у некоторых "американских друзей" появляется все больше и больше опасений и даже страх, однако у Китая никогда не было намерений бросать вызов США или попытаться их заменить. Ван И подчеркнул, что главным приоритетом для Китая является повышение благосостояния своего населения, возрождение китайской нации, а больше всего Китай надеется на мир и стабильность в мире.